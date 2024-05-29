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Аналитики назвали год, когда началась деглобализация мировой экономики - РИА Новости, 29.05.2024
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00:52 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/deglobalizatsiya-1949029072.html
Аналитики назвали год, когда началась деглобализация мировой экономики
Аналитики назвали год, когда началась деглобализация мировой экономики - РИА Новости, 29.05.2024
Аналитики назвали год, когда началась деглобализация мировой экономики
Процесс деглобализации мировой экономики идет уже 16 лет - он начался в 2008 году после мирового финансового кризиса, считают аналитики Центра ценовых индексов... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T00:52
2024-05-29T00:52
экономика
цены на нефть
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китай
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Процесс деглобализации мировой экономики идет уже 16 лет - он начался в 2008 году после мирового финансового кризиса, считают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок. Как считают аналитики, 2008 год можно считать годом начала деглобализации. "Протекционизм стал ответом на финансовый кризис во многих странах", - отметили они. После этого начали расходиться некоторые ценовые показатели на одни и те же группы товаров. Так, в 2010 году ценовой бенчмарк нефти США WTI "оторвался" от Brent, стал меньше с ним коррелировать. В 2018 году, по их мнению, деглобализация стала нарастать на фоне появления торговых ограничений между крупнейшими экономиками мира - Китаем и США. А в 2020 году фрагментацию рынков усилила пандемия. Затем начали "отрываться" друг от друга бенчмарки не только на нефть, но и на другие сырьевые товары. "После запрета импорта угля в Китай цены на австралийские угли полгода были ниже аналогов. Это привело к финансовым потерям производителей углей, привязанных в контрактах к австралийским котировкам, в том числе российских", - отметили аналитики. И, наконец, после событий 2022 года отличаться стали и цены у российских экспортеров, ведь они учитывают не только мировую конъюнктуру, но и издержки торговых ограничений и долгую транспортировку.
https://ria.ru/20240415/peskov-1940108705.html
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сша
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экономика, цены на нефть, сша, китай, россия, wti (нефть), brent
Экономика, Цены на нефть, США, Китай, Россия, WTI (нефть), Brent
Аналитики назвали год, когда началась деглобализация мировой экономики

ЦЦИ: мировая деглобализация началась в 2008 году после финансового кризиса

© AP Photo / Richard DrewТорги на Нюь-Йоркской фондовой бирже
Торги на Нюь-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© AP Photo / Richard Drew
Торги на Нюь-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Процесс деглобализации мировой экономики идет уже 16 лет - он начался в 2008 году после мирового финансового кризиса, считают аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Аналитический центр ранее в среду представил первый в России индекс цен на экспортируемое сырье, который позволяет более достоверно оценить стоимость поставок российских ресурсов на мировой рынок.
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Как считают аналитики, 2008 год можно считать годом начала деглобализации. "Протекционизм стал ответом на финансовый кризис во многих странах", - отметили они.
После этого начали расходиться некоторые ценовые показатели на одни и те же группы товаров. Так, в 2010 году ценовой бенчмарк нефти США WTI "оторвался" от Brent, стал меньше с ним коррелировать.
В 2018 году, по их мнению, деглобализация стала нарастать на фоне появления торговых ограничений между крупнейшими экономиками мира - Китаем и США. А в 2020 году фрагментацию рынков усилила пандемия.
Затем начали "отрываться" друг от друга бенчмарки не только на нефть, но и на другие сырьевые товары. "После запрета импорта угля в Китай цены на австралийские угли полгода были ниже аналогов. Это привело к финансовым потерям производителей углей, привязанных в контрактах к австралийским котировкам, в том числе российских", - отметили аналитики.
И, наконец, после событий 2022 года отличаться стали и цены у российских экспортеров, ведь они учитывают не только мировую конъюнктуру, но и издержки торговых ограничений и долгую транспортировку.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАКитайРоссияWTI (нефть)Brent
 
 
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