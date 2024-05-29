https://ria.ru/20240529/dagestan-1949117038.html

Меликов призвал усилить профилактику экстремизма и ксенофобии в Дагестане

Меликов призвал усилить профилактику экстремизма и ксенофобии в Дагестане - РИА Новости, 29.05.2024

Меликов призвал усилить профилактику экстремизма и ксенофобии в Дагестане

Правоохранители, органы власти и религиозные деятели в Дагестане должны усилить меры по профилактике экстремизма и терроризма, ксенофобии и националистских... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:58

2024-05-29T13:58

2024-05-29T13:58

махачкала

сергей меликов

общество

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МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Правоохранители, органы власти и религиозные деятели в Дагестане должны усилить меры по профилактике экстремизма и терроризма, ксенофобии и националистских проявлений, заявил глава республики Сергей Меликов в ходе оглашения послания Народному собранию (парламенту) региона. "Призываю руководителей органов, органов исполнительной власти, местного самоуправления, религиозных деятелей усилить меры по профилактике экстремизма и терроризма, ксенофобии и националистских проявлений, повысить бдительность при обеспечении безопасности в местах массового пребывания людей. Необходимо тщательнее выявлять в интернете и жестче пресекать деструктивный контент, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе", – сказал Меликов. Глава Дагестана напомнил о произошедших в октябре прошлого года беспорядках в аэропорту Махачкалы и назвал те события "примером манипулирования эмоциями населения и создания напряженной обстановки на почве слухов". Однако, по его словам, "подавляющее большинство жителей республики отвергли такие попытки отдельных отщепенцев, которые, сидя за границей, пытаются дестабилизировать обстановку в регионе". "Борьба с идеологией экстремизма и терроризма в Дагестане остается актуальной. Надо понимать, что попытки деструктивной активности с применением псевдоисламской риторики, различные провокации могут снова повториться в нашей республике", – добавил Меликов.

https://ria.ru/20231228/melikov-1918865261.html

https://ria.ru/20240529/melikov-1949102823.html

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махачкала, сергей меликов, общество