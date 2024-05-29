https://ria.ru/20240529/chernyshenko-1949201080.html

Чернышенко предложил проект "Россия в мире" для поддержки молодежи

Чернышенко предложил проект "Россия в мире" для поддержки молодежи - РИА Новости, 29.05.2024

Чернышенко предложил проект "Россия в мире" для поддержки молодежи

Решения по укреплению международного сообщества молодежи, поддержке их социальных проектов, создание условий для регулярного приезда иностранце в Россию... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:44

2024-05-29T18:44

2024-05-29T18:44

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Решения по укреплению международного сообщества молодежи, поддержке их социальных проектов, создание условий для регулярного приезда иностранце в Россию предлагается объединить в единый федеральный проект "Россия в мире", в рамках которого будет продолжено инфраструктурное развитие территории "Сириус", а также будут проводиться мероприятия по продвижению российских ценностей и русского языка, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ходе расширенного заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета Чернышенко упомянул прошедший в марте Всемирный фестиваль молодежи, который продемонстрировал колоссальный интерес молодых людей со всего мира к России, к культуре страны, к ценностям, а также к правильной и справедливой оценке СВО. "Принятые вами решения по укреплению международного сообщества молодежи, поддержки их социальных проектов, создание условий для регулярного приезда иностранцев в Россию мы предлагаем объединить в отдельный федпроект "Россия в мире", в рамках которого мы продолжим инфраструктурное развитие федеральной территории "Сириус", выведем на новый уровень мероприятия по продвижению наших ценностей, популяризации русского языка за рубежом, увеличим число иностранных студентов до 500 тысяч", - сообщил Чернышенко.

https://ria.ru/20240301/festival-1930503965.html

россия

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россия, дмитрий чернышенко