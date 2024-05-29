https://ria.ru/20240529/bpla-1949038358.html
Расчет БПЛА уничтожил на правом берегу Днепра пункт управления дронами ВСУ
Расчет БПЛА уничтожил на правом берегу Днепра пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 29.05.2024
Расчет БПЛА уничтожил на правом берегу Днепра пункт управления дронами ВСУ
Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил пункт управления украинскими... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:20
2024-05-29T05:20
2024-05-29T05:42
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ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками, замаскированный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделение БПЛА отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожило замаскированный пункт управления дронами вместе с личным составом расположенный на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве. Осуществив запуск FPV-дрона, оператор направил его к цели. В это время второй номер расчета – помощник оператора – корректировал его работу с помощью квадрокоптера. Скоординированными действиями расчет точно зашел на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона. Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
https://ria.ru/20240527/pvo-1948506700.html
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херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия
Расчет БПЛА уничтожил на правом берегу Днепра пункт управления дронами ВСУ
Расчет БПЛА выявил и уничтожил на правом берегу Днепра пункт управления дронами
ГЕНИЧЕСК, 29 мая - РИА Новости. Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил пункт управления украинскими беспилотниками, замаскированный на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Подразделение БПЛА отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожило замаскированный пункт управления дронами вместе с личным составом расположенный на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в военном ведомстве.
Осуществив запуск FPV-дрона, оператор направил его к цели. В это время второй номер расчета – помощник оператора – корректировал его работу с помощью квадрокоптера. Скоординированными действиями расчет точно зашел на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.