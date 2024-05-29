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"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.05.2024
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине
Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет служить ему удобным инструментом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:01
2024-05-29T16:01
2024-05-29T16:05
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет служить ему удобным инструментом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина — это всего лишь удобный плацдарм, лаборатория для оружия НАТО и источник "человеческих ресурсов" в неудавшейся прокси-войне. Западные элиты откажутся от нее, когда ее использование будет исчерпано. А Россия останется ее соседом", — написал он. Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия давно могла бы договориться с Украиной, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не командами извне.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, Владимир Путин, НАТО
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине
Журналист Боуз: НАТО бросит Украину, а Россия останется ее соседом