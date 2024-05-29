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"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 29.05.2024 (обновлено: 16:05 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.05.2024
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине
Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет служить ему удобным инструментом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:01
2024-05-29T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
чей боуз
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нато
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет служить ему удобным инструментом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина — это всего лишь удобный плацдарм, лаборатория для оружия НАТО и источник "человеческих ресурсов" в неудавшейся прокси-войне. Западные элиты откажутся от нее, когда ее использование будет исчерпано. А Россия останется ее соседом", — написал он. Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия давно могла бы договориться с Украиной, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не командами извне.
https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html
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в мире, украина, россия, чей боуз, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Чей Боуз, Владимир Путин, НАТО
"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине

Журналист Боуз: НАТО бросит Украину, а Россия останется ее соседом

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет служить ему удобным инструментом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Украина — это всего лишь удобный плацдарм, лаборатория для оружия НАТО и источник "человеческих ресурсов" в неудавшейся прокси-войне. Западные элиты откажутся от нее, когда ее использование будет исчерпано. А Россия останется ее соседом", — написал он.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия давно могла бы договориться с Украиной, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не командами извне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокси-война на Украине перерастает в мировую
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧей БоузВладимир ПутинНАТО
 
 
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