https://ria.ru/20240529/bouz-1949159238.html

"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине

"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 29.05.2024

"Россия останется". На Западе признали правду о конфликте на Украине

Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет служить ему удобным инструментом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:01

2024-05-29T16:01

2024-05-29T16:05

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет служить ему удобным инструментом, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украина — это всего лишь удобный плацдарм, лаборатория для оружия НАТО и источник "человеческих ресурсов" в неудавшейся прокси-войне. Западные элиты откажутся от нее, когда ее использование будет исчерпано. А Россия останется ее соседом", — написал он. Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия давно могла бы договориться с Украиной, если бы киевские власти руководствовались национальными интересами, а не командами извне.

https://ria.ru/20240529/ukraina-1948962543.html

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в мире, украина, россия, чей боуз, владимир путин, нато