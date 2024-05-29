https://ria.ru/20240529/blinovskiy-1949166024.html

Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО

Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО - РИА Новости, 29.05.2024

Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО

Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский сейчас находится на передовой, сообщения в СМИ о его отъезде из зоны спецоперации не соответствуют... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T16:20

2024-05-29T16:20

2024-05-29T16:21

происшествия

алексей блиновский

эльман пашаев

елена блиновская

брикс

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский сейчас находится на передовой, сообщения в СМИ о его отъезде из зоны спецоперации не соответствуют действительности, заявил РИА Новости его сослуживец экс-адвокат Эльман Пашаев. "Такой бред пишут, что не знаю, что сказать. Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий", - заметил собеседник. Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Когда Мосгорсуд 24 апреля продлевал арест Елены Блиновской, ее адвокат Наталия Сальникова на заседании аргументировала просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, нахождением ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.

https://ria.ru/20240424/blinovskiy-1942074438.html

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происшествия, алексей блиновский, эльман пашаев, елена блиновская, брикс, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд