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Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО - РИА Новости, 29.05.2024
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16:20 29.05.2024 (обновлено: 16:21 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/blinovskiy-1949166024.html
Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО
Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО - РИА Новости, 29.05.2024
Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО
Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский сейчас находится на передовой, сообщения в СМИ о его отъезде из зоны спецоперации не соответствуют... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:20
2024-05-29T16:21
происшествия
алексей блиновский
эльман пашаев
елена блиновская
брикс
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский сейчас находится на передовой, сообщения в СМИ о его отъезде из зоны спецоперации не соответствуют действительности, заявил РИА Новости его сослуживец экс-адвокат Эльман Пашаев. "Такой бред пишут, что не знаю, что сказать. Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий", - заметил собеседник. Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Когда Мосгорсуд 24 апреля продлевал арест Елены Блиновской, ее адвокат Наталия Сальникова на заседании аргументировала просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, нахождением ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.
https://ria.ru/20240424/blinovskiy-1942074438.html
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происшествия, алексей блиновский, эльман пашаев, елена блиновская, брикс, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Алексей Блиновский, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, БРИКС, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Сослуживец опроверг сообщения об отъезде Блиновского из зоны СВО

Экс-адвокат Пашаев: муж "королевы марафонов" Блиновский находится на передовой

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Супруг "королевы марафонов" Алексей Блиновский сейчас находится на передовой, сообщения в СМИ о его отъезде из зоны спецоперации не соответствуют действительности, заявил РИА Новости его сослуживец экс-адвокат Эльман Пашаев.
«
"Такой бред пишут, что не знаю, что сказать. Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий", - заметил собеседник.
Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", сообщал Пашаев РИА Новости в середине апреля, пояснив, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
Супруги Блиновские обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 706 из которых незаконно легализовали. СК обвиняет Блиновского в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Когда Мосгорсуд 24 апреля продлевал арест Елены Блиновской, ее адвокат Наталия Сальникова на заседании аргументировала просьбу выпустить клиентку из СИЗО, в частности, нахождением ее мужа Алексея в зоне СВО и что их детям необходимо присутствие матери.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны
24 апреля, 16:17
 
ПроисшествияАлексей БлиновскийЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяБРИКССледственный комитет России (СК РФ)Московский городской суд
 
 
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