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В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 29.05.2024
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14:41 29.05.2024 (обновлено: 14:44 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/bespilotniki-1949132680.html
В Белгородской области сбили два беспилотника
В Белгородской области сбили два беспилотника - РИА Новости, 29.05.2024
В Белгородской области сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:41
2024-05-29T14:44
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."С 13.00 до 14.00 мск 29 мая пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили два беспилотника

ПВО сбила два украинских беспилотника в Белгородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"С 13.00 до 14.00 мск 29 мая пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
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