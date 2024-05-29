https://ria.ru/20240529/berezovka-1949125199.html

Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию

Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию - РИА Новости, 29.05.2024

Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию

Жители свердловской деревни Березовка, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей, сообщил департамент информационной политики региона. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:16

2024-05-29T14:16

2024-05-29T14:30

происшествия

свердловская область

валерий горелых

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Жители свердловской деревни Березовка, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей, сообщил департамент информационной политики региона."Правительство Свердловской области оперативно направит единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей на первоочередные нужды каждому жителю, чье имущество пострадало от пожара. Также в соответствии с действующим законодательством по 100 тысяч рублей получат жители Березовки, чьи дома полностью сгорели", – говорится в сообщении.Днем во вторник в деревне Березовка Свердловской области начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, информировал свердловский главк МЧС. Позже в ведомстве добавили, что пожар ликвидирован, был спасен один человек, пострадавших и погибших нет. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку.Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что пожар в Березовке мог начаться из-за стеклянной банки, которая, возможно, создала эффект линзы и подожгла сухую траву, однако сейчас специалисты отрабатывают другие возможные версии. Сумма ущерба, причиненная пожаром собственникам домов, составляет порядка 12 миллионов рублей, а люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у родственников, добавлял представитель полиции.

https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949087819.html

https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948984466.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)