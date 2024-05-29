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Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию - РИА Новости, 29.05.2024
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14:16 29.05.2024 (обновлено: 14:30 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/berezovka-1949125199.html
Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию
Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию - РИА Новости, 29.05.2024
Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию
Жители свердловской деревни Березовка, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей, сообщил департамент информационной политики региона. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:16
2024-05-29T14:30
происшествия
свердловская область
валерий горелых
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Жители свердловской деревни Березовка, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей, сообщил департамент информационной политики региона."Правительство Свердловской области оперативно направит единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей на первоочередные нужды каждому жителю, чье имущество пострадало от пожара. Также в соответствии с действующим законодательством по 100 тысяч рублей получат жители Березовки, чьи дома полностью сгорели", – говорится в сообщении.Днем во вторник в деревне Березовка Свердловской области начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, информировал свердловский главк МЧС. Позже в ведомстве добавили, что пожар ликвидирован, был спасен один человек, пострадавших и погибших нет. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку.Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что пожар в Березовке мог начаться из-за стеклянной банки, которая, возможно, создала эффект линзы и подожгла сухую траву, однако сейчас специалисты отрабатывают другие возможные версии. Сумма ущерба, причиненная пожаром собственникам домов, составляет порядка 12 миллионов рублей, а люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у родственников, добавлял представитель полиции.
https://ria.ru/20240529/proisshestviya-1949087819.html
https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948984466.html
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происшествия, свердловская область, валерий горелых, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию

Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат по сто тысяч рублей

© МЧС Свердловской области/TelegramТушение пожара в деревне Березовка Артинского округа Свердловской области
Тушение пожара в деревне Березовка Артинского округа Свердловской области
© МЧС Свердловской области/Telegram
Тушение пожара в деревне Березовка Артинского округа Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Жители свердловской деревни Березовка, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей, сообщил департамент информационной политики региона.
"Правительство Свердловской области оперативно направит единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей на первоочередные нужды каждому жителю, чье имущество пострадало от пожара. Также в соответствии с действующим законодательством по 100 тысяч рублей получат жители Березовки, чьи дома полностью сгорели", – говорится в сообщении.
Стеклянная банка - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Пожар в свердловской деревне Березовка мог начаться из-за банки
11:45
Днем во вторник в деревне Березовка Свердловской области начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, информировал свердловский главк МЧС. Позже в ведомстве добавили, что пожар ликвидирован, был спасен один человек, пострадавших и погибших нет. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что пожар в Березовке мог начаться из-за стеклянной банки, которая, возможно, создала эффект линзы и подожгла сухую траву, однако сейчас специалисты отрабатывают другие возможные версии. Сумма ущерба, причиненная пожаром собственникам домов, составляет порядка 12 миллионов рублей, а люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у родственников, добавлял представитель полиции.
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Свердловской области четыре семьи потеряли дома при пожаре
Вчера, 19:00
 
ПроисшествияСвердловская областьВалерий ГорелыхМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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