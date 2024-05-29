Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат компенсацию
Жители свердловской Березовки, чьи дома сгорели, получат по сто тысяч рублей
© МЧС Свердловской области/TelegramТушение пожара в деревне Березовка Артинского округа Свердловской области
Тушение пожара в деревне Березовка Артинского округа Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Жители свердловской деревни Березовка, чьи дома полностью сгорели, получат по 100 тысяч рублей, сообщил департамент информационной политики региона.
"Правительство Свердловской области оперативно направит единовременную денежную выплату в 10 тысяч рублей на первоочередные нужды каждому жителю, чье имущество пострадало от пожара. Также в соответствии с действующим законодательством по 100 тысяч рублей получат жители Березовки, чьи дома полностью сгорели", – говорится в сообщении.
Днем во вторник в деревне Березовка Свердловской области начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных домов и хозпостроек. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, информировал свердловский главк МЧС. Позже в ведомстве добавили, что пожар ликвидирован, был спасен один человек, пострадавших и погибших нет. По факту возгорания окружная прокуратура начала проверку.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отмечал, что пожар в Березовке мог начаться из-за стеклянной банки, которая, возможно, создала эффект линзы и подожгла сухую траву, однако сейчас специалисты отрабатывают другие возможные версии. Сумма ущерба, причиненная пожаром собственникам домов, составляет порядка 12 миллионов рублей, а люди, оказавшиеся без крова, временно размещены у родственников, добавлял представитель полиции.