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Умерла венесуэльский кинематографист Марго Бенасерраф
Умерла венесуэльский кинематографист Марго Бенасерраф - РИА Новости, 29.05.2024
Умерла венесуэльский кинематографист Марго Бенасерраф
Патриарх венесуэльского и латиноамериканского кинематографа Марго Бенасерраф скончалась в возрасте 97 лет, сообщил созданный ею фонд. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:34
2024-05-29T20:34
2024-05-29T20:34
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Патриарх венесуэльского и латиноамериканского кинематографа Марго Бенасерраф скончалась в возрасте 97 лет, сообщил созданный ею фонд. "Мы скорбим о кончине Марго Бенасерраф, которая при жизни была одной из самых выдающихся и важных фигур венесуэльской культуры, в том числе основательницей Национальной синематеки", - говорится в заявлении Аудиовизуального фонда Марго Бенасерраф. В 1959 году на Каннском кинофестивале Бенасерраф получила приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за фильм "Арайя" о жизни рабочих соляных шахт на северо-востоке Венесуэлы. Она разделила этот приз с культовым фильмом Алена Рене "Хиросима, любовь моя". В 1966 году Марго Бенасерраф основала Национальную синематеку Венесуэлы. Бенасерраф - единственный венесуэльский кинематографист, попавший в знаменитый "Словарь кинорежиссеров" французского историка кино Жоржа Садуля, а "Арайя" - единственный венесуэльский художественный фильм, попавший в "Словарь фильмов" того же автора.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, культура, новости культуры, в мире
Культура, Венесуэла, Культура, Новости культуры, В мире
Умерла венесуэльский кинематографист Марго Бенасерраф
Патриарх венесуэльского кинематографа Марго Бенасерраф умерла в возрасте 97 лет
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Патриарх венесуэльского и латиноамериканского кинематографа Марго Бенасерраф скончалась в возрасте 97 лет, сообщил созданный ею фонд.
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"Мы скорбим о кончине Марго Бенасерраф, которая при жизни была одной из самых выдающихся и важных фигур венесуэльской культуры, в том числе основательницей Национальной синематеки", - говорится в заявлении Аудиовизуального фонда Марго Бенасерраф.
В 1959 году на Каннском кинофестивале Бенасерраф получила приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за фильм "Арайя" о жизни рабочих соляных шахт на северо-востоке Венесуэлы. Она разделила этот приз с культовым фильмом Алена Рене "Хиросима, любовь моя".
В 1966 году Марго Бенасерраф основала Национальную синематеку Венесуэлы.
Бенасерраф - единственный венесуэльский кинематографист, попавший в знаменитый "Словарь кинорежиссеров" французского историка кино Жоржа Садуля, а "Арайя" - единственный венесуэльский художественный фильм, попавший в "Словарь фильмов" того же автора.