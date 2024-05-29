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Умерла венесуэльский кинематографист Марго Бенасерраф

Умерла венесуэльский кинематографист Марго Бенасерраф - РИА Новости, 29.05.2024

Умерла венесуэльский кинематографист Марго Бенасерраф

Патриарх венесуэльского и латиноамериканского кинематографа Марго Бенасерраф скончалась в возрасте 97 лет, сообщил созданный ею фонд. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:34

2024-05-29T20:34

2024-05-29T20:34

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Патриарх венесуэльского и латиноамериканского кинематографа Марго Бенасерраф скончалась в возрасте 97 лет, сообщил созданный ею фонд. "Мы скорбим о кончине Марго Бенасерраф, которая при жизни была одной из самых выдающихся и важных фигур венесуэльской культуры, в том числе основательницей Национальной синематеки", - говорится в заявлении Аудиовизуального фонда Марго Бенасерраф. В 1959 году на Каннском кинофестивале Бенасерраф получила приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) за фильм "Арайя" о жизни рабочих соляных шахт на северо-востоке Венесуэлы. Она разделила этот приз с культовым фильмом Алена Рене "Хиросима, любовь моя". В 1966 году Марго Бенасерраф основала Национальную синематеку Венесуэлы. Бенасерраф - единственный венесуэльский кинематографист, попавший в знаменитый "Словарь кинорежиссеров" французского историка кино Жоржа Садуля, а "Арайя" - единственный венесуэльский художественный фильм, попавший в "Словарь фильмов" того же автора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венесуэла, культура, новости культуры, в мире