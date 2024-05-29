https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949131019.html

Белоруссия и Венгрия обсудили сотрудничество по космосу

Белоруссия и Венгрия обсудили сотрудничество по космосу - РИА Новости, 29.05.2024

Белоруссия и Венгрия обсудили сотрудничество по космосу

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в среду, что сотрудничество по космосу является новой сферой для развития белорусско-венгерского взаимодействия. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:36

2024-05-29T14:36

2024-05-29T14:36

космос - риа наука

минск

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венгрия

сергей алейник

петер сийярто

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в среду, что сотрудничество по космосу является новой сферой для развития белорусско-венгерского взаимодействия. "Есть новые направления сотрудничества. Только что мы подписали межправительственное соглашение по атомной энергетике, договорились продолжить сотрудничество в этой важной сфере, делиться теми компетенциями, которые наработаны в Республике Беларусь. Есть перспектива и по космосу", - сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он рассказал, что эта тема также обсуждалась в Минске во время белорусско-венгерских переговоров. По словам Алейника, Сийярто поздравил Минск с первым в истории суверенной Белоруссии полетом белорусского космонавта на МКС и сообщил, что "Венгрия тоже готовит своего космонавта, который не позднее следующего года должен выйти на орбиту". "Поэтому здесь у нас тоже есть поле для взаимодействия и обмена опытом", - сказал глава белорусского МИД. Среди перспективных направлений сотрудничества с Венгрией он назвал энергетику, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, фармацевтику, строительство, спорт, туризм, образование и науку. "Они представляются нам наиболее важными сферами сотрудничества, которые мы условились и дальше развивать. Есть планы по наполнению данных областей еще большим практическим содержанием", - сказал министр.

https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949104603.html

https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949082870.html

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космос - риа наука, минск, белоруссия, венгрия, сергей алейник, петер сийярто, в мире