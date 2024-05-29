https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949118055.html

Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции

Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции - РИА Новости, 29.05.2024

Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о надежде, что предстоящее председательство Венгрии в ЕС поможет усилить здравые тенденции в европейских странах. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T14:01

2024-05-29T14:01

2024-05-29T14:01

в мире

венгрия

белоруссия

будапешт

сергей алейник

петер сийярто

евросоюз

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о надежде, что предстоящее председательство Венгрии в ЕС поможет усилить здравые тенденции в европейских странах. "Буквально через месяц Будапешт станет во главе Европейского союза. Хотелось бы, чтобы предстоящее председательство Венгрии помогло усилить здравые тенденции в европейских странах", - сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он подчеркнул, что люди устали от конфронтации, давления и эскалации, "это не ведет ни к чему хорошему". Алейник подчеркнул, что Белоруссия и Венгрия одинаково смотрят на принципы международных отношений и "благодаря этому, благодаря совершенно нормальному, хоть и редкому для современных международных отношений, взаимному уважению, честности, пониманию интересов и приоритетов друг друга" стороны успешно реализуют конкретные проекты в интересах двух стран и народов. При этом он отметил, что ряд контрпартнеров Белоруссии отказались от принципов нормальности и здравомыслия при выстраивании двусторонних отношений и международного сотрудничества в целом, создавая искусственных ограничения вместо диалога. "В результате бизнес этих стран несет серьезные издержки, население сталкивается с негативными последствиями, происходит эскалация ситуации с непредсказуемыми последствиями. От этого страдают все. На этом фоне отрадно, и сегодняшний визит этому пример, что в соседней нам Европе есть силы и, главное, лидеры, которые объективно оценивают обстановку и понимают, что на высоком государственном посту следует действовать в интересах своего государства и народа", - подчеркнул белорусский министр. Он добавил, что со своей стороны Белоруссия всегда будем приветствовать курс европейских стран на мир, созидание, прагматизм, взаимоуважительный диалог и сотрудничество. "Беларусь всегда ответит тем же. Наши отношения с Венгрией тому пример. Пока же, к сожалению, мы вынуждены учитывать давление и незаконные санкции в отношении белорусского народа со стороны ЕС и США. Мы с понимаем относимся к имеющимся у наших партнеров обязательствам и выстраиваем взаимодействие исходя из этого", - отметил Алейник. Он добавил, но "Беларусь и Венгрия сегодня остаются практически единственными в Европе, кто на деле придерживается принципов цивилизованных рыночных отношений". "Отмечу, что и Будапешт, и Минск выстраивают свою политику на основе пожеланий и интересов большинства своего населения, а не по указке извне или в русле чьих-то ожиданий. И мы уважаем венгерских партнеров за такую позицию", - констатировал Алейник.

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

https://ria.ru/20240529/siyyarto-1949095700.html

https://ria.ru/20240529/aleynik-1949100067.html

венгрия

белоруссия

будапешт

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в мире, венгрия, белоруссия, будапешт, сергей алейник, петер сийярто, евросоюз