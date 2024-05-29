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Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции - РИА Новости, 29.05.2024
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14:01 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949118055.html
Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции
Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции - РИА Новости, 29.05.2024
Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о надежде, что предстоящее председательство Венгрии в ЕС поможет усилить здравые тенденции в европейских странах. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T14:01
2024-05-29T14:01
в мире
венгрия
белоруссия
будапешт
сергей алейник
петер сийярто
евросоюз
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о надежде, что предстоящее председательство Венгрии в ЕС поможет усилить здравые тенденции в европейских странах. "Буквально через месяц Будапешт станет во главе Европейского союза. Хотелось бы, чтобы предстоящее председательство Венгрии помогло усилить здравые тенденции в европейских странах", - сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он подчеркнул, что люди устали от конфронтации, давления и эскалации, "это не ведет ни к чему хорошему". Алейник подчеркнул, что Белоруссия и Венгрия одинаково смотрят на принципы международных отношений и "благодаря этому, благодаря совершенно нормальному, хоть и редкому для современных международных отношений, взаимному уважению, честности, пониманию интересов и приоритетов друг друга" стороны успешно реализуют конкретные проекты в интересах двух стран и народов. При этом он отметил, что ряд контрпартнеров Белоруссии отказались от принципов нормальности и здравомыслия при выстраивании двусторонних отношений и международного сотрудничества в целом, создавая искусственных ограничения вместо диалога. "В результате бизнес этих стран несет серьезные издержки, население сталкивается с негативными последствиями, происходит эскалация ситуации с непредсказуемыми последствиями. От этого страдают все. На этом фоне отрадно, и сегодняшний визит этому пример, что в соседней нам Европе есть силы и, главное, лидеры, которые объективно оценивают обстановку и понимают, что на высоком государственном посту следует действовать в интересах своего государства и народа", - подчеркнул белорусский министр. Он добавил, что со своей стороны Белоруссия всегда будем приветствовать курс европейских стран на мир, созидание, прагматизм, взаимоуважительный диалог и сотрудничество. "Беларусь всегда ответит тем же. Наши отношения с Венгрией тому пример. Пока же, к сожалению, мы вынуждены учитывать давление и незаконные санкции в отношении белорусского народа со стороны ЕС и США. Мы с понимаем относимся к имеющимся у наших партнеров обязательствам и выстраиваем взаимодействие исходя из этого", - отметил Алейник. Он добавил, но "Беларусь и Венгрия сегодня остаются практически единственными в Европе, кто на деле придерживается принципов цивилизованных рыночных отношений". "Отмечу, что и Будапешт, и Минск выстраивают свою политику на основе пожеланий и интересов большинства своего населения, а не по указке извне или в русле чьих-то ожиданий. И мы уважаем венгерских партнеров за такую позицию", - констатировал Алейник.
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
https://ria.ru/20240529/siyyarto-1949095700.html
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в мире, венгрия, белоруссия, будапешт, сергей алейник, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Белоруссия, Будапешт, Сергей Алейник, Петер Сийярто, Евросоюз
Минск надеется, что председательство Венгрии в ЕС усилит здравые тенденции

Минск ожидает усиления здравых тенденций в ЕС в период председательства Венгрии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил о надежде, что предстоящее председательство Венгрии в ЕС поможет усилить здравые тенденции в европейских странах.
"Буквально через месяц Будапешт станет во главе Европейского союза. Хотелось бы, чтобы предстоящее председательство Венгрии помогло усилить здравые тенденции в европейских странах", - сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.
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Он подчеркнул, что люди устали от конфронтации, давления и эскалации, "это не ведет ни к чему хорошему".
Алейник подчеркнул, что Белоруссия и Венгрия одинаково смотрят на принципы международных отношений и "благодаря этому, благодаря совершенно нормальному, хоть и редкому для современных международных отношений, взаимному уважению, честности, пониманию интересов и приоритетов друг друга" стороны успешно реализуют конкретные проекты в интересах двух стран и народов. При этом он отметил, что ряд контрпартнеров Белоруссии отказались от принципов нормальности и здравомыслия при выстраивании двусторонних отношений и международного сотрудничества в целом, создавая искусственных ограничения вместо диалога.
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"В результате бизнес этих стран несет серьезные издержки, население сталкивается с негативными последствиями, происходит эскалация ситуации с непредсказуемыми последствиями. От этого страдают все. На этом фоне отрадно, и сегодняшний визит этому пример, что в соседней нам Европе есть силы и, главное, лидеры, которые объективно оценивают обстановку и понимают, что на высоком государственном посту следует действовать в интересах своего государства и народа", - подчеркнул белорусский министр.
Он добавил, что со своей стороны Белоруссия всегда будем приветствовать курс европейских стран на мир, созидание, прагматизм, взаимоуважительный диалог и сотрудничество. "Беларусь всегда ответит тем же. Наши отношения с Венгрией тому пример. Пока же, к сожалению, мы вынуждены учитывать давление и незаконные санкции в отношении белорусского народа со стороны ЕС и США. Мы с понимаем относимся к имеющимся у наших партнеров обязательствам и выстраиваем взаимодействие исходя из этого", - отметил Алейник.
Он добавил, но "Беларусь и Венгрия сегодня остаются практически единственными в Европе, кто на деле придерживается принципов цивилизованных рыночных отношений". "Отмечу, что и Будапешт, и Минск выстраивают свою политику на основе пожеланий и интересов большинства своего населения, а не по указке извне или в русле чьих-то ожиданий. И мы уважаем венгерских партнеров за такую позицию", - констатировал Алейник.
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В миреВенгрияБелоруссияБудапештСергей АлейникПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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