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Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024
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12:08 29.05.2024 (обновлено: 12:48 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949092875.html
Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии
Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024
Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в среду, что накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям, к еще худшим... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:08
2024-05-29T12:48
в мире
украина
белоруссия
петер сийярто
сергей алейник
киев
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в среду, что накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям, к еще худшим последствиям для Киева."Дальнейшие провокации, подталкивание Украины к военному противостоянию "до последнего украинца" и накачка ее оружием, в том числе дальнобойным, могут привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям. И точно приведут к еще худшим последствиям для самой Украины и ее населения", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.
https://ria.ru/20240529/aleynik-1949100067.html
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в мире, украина, белоруссия, петер сийярто, сергей алейник, киев
В мире, Украина, Белоруссия, Петер Сийярто, Сергей Алейник, Киев
Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии

Алейник: накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в среду, что накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям, к еще худшим последствиям для Киева.
"Дальнейшие провокации, подталкивание Украины к военному противостоянию "до последнего украинца" и накачка ее оружием, в том числе дальнобойным, могут привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям. И точно приведут к еще худшим последствиям для самой Украины и ее населения", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Глава белорусского МИД Сергей Алейник - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В МИД Белоруссии заявили о попытках втянуть Минск в конфликт на Украине
12:47
 
В миреУкраинаБелоруссияПетер СийяртоСергей АлейникКиев
 
 
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