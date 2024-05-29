https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949092875.html

Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии

Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2024

Накачка Украины оружием ведет к катастрофе, заявил глава МИД Белоруссии

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в среду, что накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям, к еще худшим... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:08

2024-05-29T12:08

2024-05-29T12:48

в мире

украина

белоруссия

петер сийярто

сергей алейник

киев

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил в среду, что накачка Украины оружием может привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям, к еще худшим последствиям для Киева."Дальнейшие провокации, подталкивание Украины к военному противостоянию "до последнего украинца" и накачка ее оружием, в том числе дальнобойным, могут привести к мировой катастрофе и необратимым последствиям. И точно приведут к еще худшим последствиям для самой Украины и ее населения", - сказал министр журналистам в Минске по итогам своих переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

https://ria.ru/20240529/aleynik-1949100067.html

украина

белоруссия

киев

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в мире, украина, белоруссия, петер сийярто, сергей алейник, киев