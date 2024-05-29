https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949092174.html
Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине
Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине - РИА Новости, 29.05.2024
Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал немедленно начать переговоры по Украине, подчеркнул, что Минская площадка открыта для них. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:04
2024-05-29T12:04
2024-05-29T12:44
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сергей алейник
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петер сийярто
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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал немедленно начать переговоры по Украине, подчеркнул, что Минская площадка открыта для них."Позиция Минска неизменна с самого начала – надо остановить гибель людей и начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы, со своей стороны, готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров", - сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.
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белоруссия, в мире, украина, сергей алейник, минск, петер сийярто
Белоруссия, В мире, Украина, Сергей Алейник, Минск, Петер Сийярто
Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине
Глава МИД Белоруссии: минская площадка открыта для переговоров по Украине