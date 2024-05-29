https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949092174.html

Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине

Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине - РИА Новости, 29.05.2024

Глава МИД Белоруссии призвал немедленно начать переговоры по Украине

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал немедленно начать переговоры по Украине, подчеркнул, что Минская площадка открыта для них. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T12:04

2024-05-29T12:04

2024-05-29T12:44

белоруссия

в мире

украина

сергей алейник

минск

петер сийярто

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МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник призвал немедленно начать переговоры по Украине, подчеркнул, что Минская площадка открыта для них."Позиция Минска неизменна с самого начала – надо остановить гибель людей и начинать переговоры. Прямо сейчас. И мы, со своей стороны, готовы помочь в этом. Минская площадка открыта для переговоров", - сказал министр журналистам в Минске по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949092875.html

белоруссия

украина

минск

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белоруссия, в мире, украина, сергей алейник, минск, петер сийярто