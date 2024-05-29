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МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2024
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11:27 29.05.2024 (обновлено: 11:29 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949082870.html
МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ
МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2024
МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ
Приостановление Минском действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение нацбезопасности страны, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:27
2024-05-29T11:29
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Приостановление Минском действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение нацбезопасности страны, говорится в заявлении МИД Белоруссии. "Решение государств-членов НАТО приостановить действие ДОВСЕ не оставило нам выбора. Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе", - сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство. "Беларусь намерена продолжать соблюдать национальные уровни в отношении личного состава и ограничиваемых Договором обычных вооружений и техники при условии адекватной сдержанности со стороны соседних государств, в первую очередь стран-членов НАТО, в том числе в непосредственной близости от ее границ", - говорится в сообщении.В МИД отметили, что Белоруссия также "остается приверженной контролю над обычными вооружениями как неотъемлемому элементу обеспечения безопасности на европейском континенте и заинтересована в восстановлении его жизнеспособности и эффективности". "В связи с этим Беларусь готова к диалогу по данному вопросу со всеми заинтересованными странами на равноправной и взаимоуважительной основе при учете интересов и озабоченностей друг друга", - говорится в документе."Принятие закона не означает выхода Беларуси из Договора. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению государств-членов НАТО, являющихся участниками Договора", - говорится в сообщении.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
https://ria.ru/20240405/dovse-1938043465.html
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в мире, белоруссия, европа, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко, НАТО
МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ

МИД Белоруссии назвал приостановку действия ДОВСЕ вынужденным ответным шагом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Приостановление Минском действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение нацбезопасности страны, говорится в заявлении МИД Белоруссии.
"Решение государств-членов НАТО приостановить действие ДОВСЕ не оставило нам выбора. Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе", - сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство.
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"Беларусь намерена продолжать соблюдать национальные уровни в отношении личного состава и ограничиваемых Договором обычных вооружений и техники при условии адекватной сдержанности со стороны соседних государств, в первую очередь стран-членов НАТО, в том числе в непосредственной близости от ее границ", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Белоруссия также "остается приверженной контролю над обычными вооружениями как неотъемлемому элементу обеспечения безопасности на европейском континенте и заинтересована в восстановлении его жизнеспособности и эффективности". "В связи с этим Беларусь готова к диалогу по данному вопросу со всеми заинтересованными странами на равноправной и взаимоуважительной основе при учете интересов и озабоченностей друг друга", - говорится в документе.
"Принятие закона не означает выхода Беларуси из Договора. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению государств-членов НАТО, являющихся участниками Договора", - говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Лукашенко подписал закон о приостановлении действия ДОВСЕ
00:06
 
В миреБелоруссияЕвропаАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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