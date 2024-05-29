https://ria.ru/20240529/belorussiya-1949082870.html

МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ

МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ - РИА Новости, 29.05.2024

МИД Белоруссии прокомментировал приостановку действия ДОВСЕ

Приостановление Минском действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение нацбезопасности страны, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:27

2024-05-29T11:27

2024-05-29T11:29

в мире

белоруссия

европа

александр лукашенко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1920x0_80_0_0_eb846eac37e5cd4fb60b4cca4ff1274c.jpg

МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Приостановление Минском действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение нацбезопасности страны, говорится в заявлении МИД Белоруссии. "Решение государств-членов НАТО приостановить действие ДОВСЕ не оставило нам выбора. Приостановление Беларусью действия ДОВСЕ является вынужденным ответным шагом, направленным на обеспечение национальной безопасности страны, на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе и продолжающейся эскалации военно-политической напряженности в регионе", - сообщает белорусское внешнеполитическое ведомство. "Беларусь намерена продолжать соблюдать национальные уровни в отношении личного состава и ограничиваемых Договором обычных вооружений и техники при условии адекватной сдержанности со стороны соседних государств, в первую очередь стран-членов НАТО, в том числе в непосредственной близости от ее границ", - говорится в сообщении.В МИД отметили, что Белоруссия также "остается приверженной контролю над обычными вооружениями как неотъемлемому элементу обеспечения безопасности на европейском континенте и заинтересована в восстановлении его жизнеспособности и эффективности". "В связи с этим Беларусь готова к диалогу по данному вопросу со всеми заинтересованными странами на равноправной и взаимоуважительной основе при учете интересов и озабоченностей друг друга", - говорится в документе."Принятие закона не означает выхода Беларуси из Договора. Мы будем готовы возобновить выполнение ДОВСЕ при условии возврата к его выполнению государств-членов НАТО, являющихся участниками Договора", - говорится в сообщении.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

https://ria.ru/20240405/dovse-1938043465.html

https://ria.ru/20240529/lukashenko-1949026130.html

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, европа, александр лукашенко, нато