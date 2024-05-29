https://ria.ru/20240529/bayden-1949034306.html

СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты

СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты - РИА Новости, 29.05.2024

СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты

Национальный комитет Демократической партии США хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T03:02

2024-05-29T03:02

2024-05-29T03:03

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих выборах, чтобы избежать его исключения из бюллетеней в одном из штатов, сообщает NBC News. "Нацкомитет Демпартии планирует провести "виртуальную перекличку" для выдвижения кандидатуры Байдена перед съездом в августе, чтобы избавить его от опасности быль исключенным из бюллетеня в Огайо", - сообщает телеканал. Штат Огайо для включения кандидатов в бюллетень требует, чтобы политические партии зарегистрировали их не позднее, чем за 90 дней до выборов, съезд демократов же планируется провести не раньше 22 августа, то есть за 75 дней до выборов. Госсекретарь Огайо Фрэнк Лароз уже дал понять, что законодательные требования штата не подлежат изменениям или отмене, и в данной ситуации для действующего главы государства "не будет сделано никаких исключений". Опрошенные РИА Новости эксперты считают вполне реальной перспективу того, что Байдена вычеркнут из бюллетеней, если он не будет соответствовать требованиям. Национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа пройдет в середине июля.

https://ria.ru/20240528/opros-1948998070.html

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огайо, сша, в мире, джо байден, дональд трамп