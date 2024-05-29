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СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты - РИА Новости, 29.05.2024
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03:02 29.05.2024 (обновлено: 03:03 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/bayden-1949034306.html
СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты
СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты - РИА Новости, 29.05.2024
СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты
Национальный комитет Демократической партии США хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T03:02
2024-05-29T03:03
огайо
сша
в мире
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих выборах, чтобы избежать его исключения из бюллетеней в одном из штатов, сообщает NBC News. "Нацкомитет Демпартии планирует провести "виртуальную перекличку" для выдвижения кандидатуры Байдена перед съездом в августе, чтобы избавить его от опасности быль исключенным из бюллетеня в Огайо", - сообщает телеканал. Штат Огайо для включения кандидатов в бюллетень требует, чтобы политические партии зарегистрировали их не позднее, чем за 90 дней до выборов, съезд демократов же планируется провести не раньше 22 августа, то есть за 75 дней до выборов. Госсекретарь Огайо Фрэнк Лароз уже дал понять, что законодательные требования штата не подлежат изменениям или отмене, и в данной ситуации для действующего главы государства "не будет сделано никаких исключений". Опрошенные РИА Новости эксперты считают вполне реальной перспективу того, что Байдена вычеркнут из бюллетеней, если он не будет соответствовать требованиям. Национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа пройдет в середине июля.
https://ria.ru/20240528/opros-1948998070.html
https://ria.ru/20240529/tramp-1949033793.html
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огайо, сша, в мире, джо байден, дональд трамп
Огайо, США, В мире, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: демократы виртуально выдвинут Байдена кандидатом в президенты

NBC: демократы выдвинут Байдена виртуально, опасаясь исключения в штате Огайо

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Национальный комитет Демократической партии США хочет до своего съезда в августе номинировать президента Джо Байдена кандидатом от объединения на предстоящих выборах, чтобы избежать его исключения из бюллетеней в одном из штатов, сообщает NBC News.
"Нацкомитет Демпартии планирует провести "виртуальную перекличку" для выдвижения кандидатуры Байдена перед съездом в августе, чтобы избавить его от опасности быль исключенным из бюллетеня в Огайо", - сообщает телеканал.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Опрос: более 50% демократов допускают замену кандидатуры Байдена на выборах
Вчера, 20:29
Штат Огайо для включения кандидатов в бюллетень требует, чтобы политические партии зарегистрировали их не позднее, чем за 90 дней до выборов, съезд демократов же планируется провести не раньше 22 августа, то есть за 75 дней до выборов. Госсекретарь Огайо Фрэнк Лароз уже дал понять, что законодательные требования штата не подлежат изменениям или отмене, и в данной ситуации для действующего главы государства "не будет сделано никаких исключений". Опрошенные РИА Новости эксперты считают вполне реальной перспективу того, что Байдена вычеркнут из бюллетеней, если он не будет соответствовать требованиям.
Национальный съезд республиканцев, на котором выдвинут кандидатом бывшего президента Дональда Трампа пройдет в середине июля.
Экс-президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Прокурор заявил, что считает вину Трампа доказанной
02:52
 
ОгайоСШАВ миреДжо БайденДональд Трамп
 
 
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