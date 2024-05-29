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В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России - РИА Новости, 29.05.2024
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09:58 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/bank-1949060173.html
В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России
В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России - РИА Новости, 29.05.2024
В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России
Турецкий государственный банк Ziraat не получал каких-либо уведомлений от властей по возможному расширению платежей из России в июне, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T09:58
2024-05-29T09:58
россия
турция
анкара (провинция)
алексей ерхов
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat не получал каких-либо уведомлений от властей по возможному расширению платежей из России в июне, сообщил РИА Новости представитель банка в Анкаре. "Для этого (расширения платежей из России - ред.) нам необходимо получить официальное уведомление. Такого уведомление мы не получали",- сообщил представитель банка. По его словам, ситуация с банковскими переводами из России остаётся прежней. "Каких-либо изменений нет",- уточнил он. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, владимир путин
Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Владимир Путин
В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России

Ziraat не получал уведомлений о возможном расширении платежей из России в июне

© iStock.com / murat4artВид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / murat4art
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat не получал каких-либо уведомлений от властей по возможному расширению платежей из России в июне, сообщил РИА Новости представитель банка в Анкаре.
«
"Для этого (расширения платежей из России - ред.) нам необходимо получить официальное уведомление. Такого уведомление мы не получали",- сообщил представитель банка.
По его словам, ситуация с банковскими переводами из России остаётся прежней. "Каких-либо изменений нет",- уточнил он.
Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияТурцияАнкара (провинция)Алексей ЕрховВладимир Путин
 
 
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