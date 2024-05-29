https://ria.ru/20240529/bank-1949060173.html

В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России

В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России - РИА Новости, 29.05.2024

В Турции не получали уведомлений о возможном расширении платежей из России

Турецкий государственный банк Ziraat не получал каких-либо уведомлений от властей по возможному расширению платежей из России в июне, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:58

2024-05-29T09:58

2024-05-29T09:58

россия

турция

анкара (провинция)

алексей ерхов

владимир путин

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АНКАРА, 29 мая - РИА Новости. Турецкий государственный банк Ziraat не получал каких-либо уведомлений от властей по возможному расширению платежей из России в июне, сообщил РИА Новости представитель банка в Анкаре. "Для этого (расширения платежей из России - ред.) нам необходимо получить официальное уведомление. Такого уведомление мы не получали",- сообщил представитель банка. По его словам, ситуация с банковскими переводами из России остаётся прежней. "Каких-либо изменений нет",- уточнил он. Ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряжённой, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество, заявил ранее РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, владимир путин