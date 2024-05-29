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В Чебоксарах завели дело после взрыва газового баллона в гостинице

В Чебоксарах завели дело после взрыва газового баллона в гостинице - РИА Новости, 29.05.2024

В Чебоксарах завели дело после взрыва газового баллона в гостинице

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента с разорвавшимся газовым баллоном в ресторане гостиницы в Чебоксарах, где пострадали 10... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:14

2024-05-29T20:14

2024-05-29T20:14

происшествия

чебоксары

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбудили после инцидента с разорвавшимся газовым баллоном в ресторане гостиницы в Чебоксарах, где пострадали 10 человек, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", – говорится в сообщении регионального СУСК. По данным следствия, днём 29 мая в ресторане одного из отелей города Чебоксары произошла разгерметизация газового баллона. В результате происшествия от осколков декорации барной стойки пострадали посетители и персонал заведения. Ранее прокуратура Чувашии сообщила о том, что в ресторане гостиницы на улице Ярославской в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, произошел разрыв баллона с газом (не бытовой газ), находящегося под давлением. Как сообщили в Минздраве Чувашии, при инциденте пострадали 10 человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф)