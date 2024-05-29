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В России выросло производство легковых автомобилей
В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 29.05.2024
В России выросло производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных Росстата. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:34
2024-05-29T19:34
2024-05-29T19:34
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
авто
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных Росстата. При этом в апреле оно выросло в 2,3 раза по сравнению с апрелем прошлого года, а к марту текущего - на 0,8%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит. Производство грузовиков за четыре месяца достигло 60,3 тысячи штук, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 17,6%, до 6,5 тысячи штук. Массой более пяти тонн - вырос на 31%, до 5,2 тысячи штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 74,4 тысячи штук: на 17,9% больше по сравнению с результатами января-апреля прошлого года.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), авто
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Авто
В России выросло производство легковых автомобилей
Росстат: производство легковых автомобилей в январе-апреле выросло на 92,5%
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных
Росстата.
При этом в апреле оно выросло в 2,3 раза по сравнению с апрелем прошлого года, а к марту текущего - на 0,8%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит.
Производство грузовиков за четыре месяца достигло 60,3 тысячи штук, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 17,6%, до 6,5 тысячи штук. Массой более пяти тонн - вырос на 31%, до 5,2 тысячи штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 74,4 тысячи штук: на 17,9% больше по сравнению с результатами января-апреля прошлого года.