Рейтинг@Mail.ru
В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 29.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/avtomobili-1949213737.html
В России выросло производство легковых автомобилей
В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 29.05.2024
В России выросло производство легковых автомобилей
Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных Росстата. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T19:34
2024-05-29T19:34
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_ddf51adfa069beb74518023583a55a42.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных Росстата. При этом в апреле оно выросло в 2,3 раза по сравнению с апрелем прошлого года, а к марту текущего - на 0,8%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит. Производство грузовиков за четыре месяца достигло 60,3 тысячи штук, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 17,6%, до 6,5 тысячи штук. Массой более пяти тонн - вырос на 31%, до 5,2 тысячи штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 74,4 тысячи штук: на 17,9% больше по сравнению с результатами января-апреля прошлого года.
https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html
https://ria.ru/20240521/import-1947320789.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_14972e16836403f61f8453c0eebe8532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), авто
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Авто
В России выросло производство легковых автомобилей

Росстат: производство легковых автомобилей в январе-апреле выросло на 92,5%

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных Росстата.
При этом в апреле оно выросло в 2,3 раза по сравнению с апрелем прошлого года, а к марту текущего - на 0,8%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит.
Новые автомобили бренда Volga на выставке в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде показали новые автомобили Volga
21 мая, 11:50
Производство грузовиков за четыре месяца достигло 60,3 тысячи штук, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 17,6%, до 6,5 тысячи штук. Массой более пяти тонн - вырос на 31%, до 5,2 тысячи штук.
Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 74,4 тысячи штук: на 17,9% больше по сравнению с результатами января-апреля прошлого года.
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей
21 мая, 05:40
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала