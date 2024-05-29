https://ria.ru/20240529/avtomobili-1949213737.html

В России выросло производство легковых автомобилей

В России выросло производство легковых автомобилей - РИА Новости, 29.05.2024

В России выросло производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных Росстата. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T19:34

2024-05-29T19:34

2024-05-29T19:34

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

авто

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле выросло на 92,5% в годовом выражении, до 224 тысяч штук, следует из данных Росстата. При этом в апреле оно выросло в 2,3 раза по сравнению с апрелем прошлого года, а к марту текущего - на 0,8%. Абсолютных цифр за месяц Росстат не приводит. Производство грузовиков за четыре месяца достигло 60,3 тысячи штук, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск автобусов массой до пяти тонн за отчетный период вырос на 17,6%, до 6,5 тысячи штук. Массой более пяти тонн - вырос на 31%, до 5,2 тысячи штук. Выпуск двигателей внутреннего сгорания составил 74,4 тысячи штук: на 17,9% больше по сравнению с результатами января-апреля прошлого года.

https://ria.ru/20240521/volga-1947371233.html

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россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), авто