https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html

"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета

"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета - РИА Новости, 29.05.2024

"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета

"Авито" стал индустриальным партнером Центрального университета и теперь первым среди российских компаний начнет выплачивать студентам вуза стипендии, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:11

2024-05-29T11:11

2024-05-29T11:11

авито

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Авито" стал индустриальным партнером Центрального университета и теперь первым среди российских компаний начнет выплачивать студентам вуза стипендии, сообщает пресс-служба платформы. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей. На нее смогут претендовать ребята, обучающиеся по трем специализациям бакалавриата: "Искусственный интеллект", "Разработка", "Бизнес и Аналитика". В отборе примут участие будущие первокурсники университета, которые успешно справятся с кейс-заданиями. "IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Однако, по мере роста компании и численности сотрудников в "Авито" мы столкнулись с дилеммой, что на рынке труда мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы начинаем развивать программы сотрудничества с вузами, в которых студентам преподают не только фундаментальные знания, но и обучают современным прикладным методам решения актуальных для нас задач. Центральный университет как раз дает такое образование. Всем студентам университета, которые будут получать нашу стипендию, мы дадим преференции при отборе на стажировку в "Авито", – отметил управляющий партнер компании Иван Гуз, слова которого привели в пресс-службе. Стипендиальная программа рассчитана на два года с возможностью продления. Общий стипендиальный фонд программы составит минимум пять миллионов рублей. Для сохранения стипендии со второго по четвертый семестры у студента должна быть хорошая успеваемость. Конкурсный отбор на получение стипендий начнется в июле, в августе будут определены победители. "Одной из ключевых задач Центрального университета является организация прямого взаимодействия между работодателями в поисках квалифицированных кадров и студентами, желающими найти работу по специальности. Мы даем бизнесу возможность на старших курсах составлять образовательные программы в соответствии со своими стандартами, благодаря которым каждый обучающийся находит собственную траекторию развития карьеры. Партнерская программа с "Авито" закладывает новую тенденцию – адресную финансовую поддержку будущих профессионалов, которые стремятся качественно осваивать учебный план", – цитирует пресс-служба ректора вуза Евгения Ивашкевича. Центральный университет – первый в России вуз на основе STEM‑модели (science, technology, engineering, mathematics), созданный при поддержке крупных российских компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в сфере ИТ.

https://realty.ria.ru/20240529/avito-1948861736.html

https://realty.ria.ru/20240524/avito-1948197230.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

авито, россия