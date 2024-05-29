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"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета - РИА Новости, 29.05.2024
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11:11 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/avito-1949075852.html
"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета
"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета - РИА Новости, 29.05.2024
"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета
"Авито" стал индустриальным партнером Центрального университета и теперь первым среди российских компаний начнет выплачивать студентам вуза стипендии, сообщает... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:11
2024-05-29T11:11
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Авито" стал индустриальным партнером Центрального университета и теперь первым среди российских компаний начнет выплачивать студентам вуза стипендии, сообщает пресс-служба платформы. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей. На нее смогут претендовать ребята, обучающиеся по трем специализациям бакалавриата: "Искусственный интеллект", "Разработка", "Бизнес и Аналитика". В отборе примут участие будущие первокурсники университета, которые успешно справятся с кейс-заданиями. "IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Однако, по мере роста компании и численности сотрудников в "Авито" мы столкнулись с дилеммой, что на рынке труда мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы начинаем развивать программы сотрудничества с вузами, в которых студентам преподают не только фундаментальные знания, но и обучают современным прикладным методам решения актуальных для нас задач. Центральный университет как раз дает такое образование. Всем студентам университета, которые будут получать нашу стипендию, мы дадим преференции при отборе на стажировку в "Авито", – отметил управляющий партнер компании Иван Гуз, слова которого привели в пресс-службе. Стипендиальная программа рассчитана на два года с возможностью продления. Общий стипендиальный фонд программы составит минимум пять миллионов рублей. Для сохранения стипендии со второго по четвертый семестры у студента должна быть хорошая успеваемость. Конкурсный отбор на получение стипендий начнется в июле, в августе будут определены победители. "Одной из ключевых задач Центрального университета является организация прямого взаимодействия между работодателями в поисках квалифицированных кадров и студентами, желающими найти работу по специальности. Мы даем бизнесу возможность на старших курсах составлять образовательные программы в соответствии со своими стандартами, благодаря которым каждый обучающийся находит собственную траекторию развития карьеры. Партнерская программа с "Авито" закладывает новую тенденцию – адресную финансовую поддержку будущих профессионалов, которые стремятся качественно осваивать учебный план", – цитирует пресс-служба ректора вуза Евгения Ивашкевича. Центральный университет – первый в России вуз на основе STEM‑модели (science, technology, engineering, mathematics), созданный при поддержке крупных российских компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в сфере ИТ.
https://realty.ria.ru/20240529/avito-1948861736.html
https://realty.ria.ru/20240524/avito-1948197230.html
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авито, россия
Авито, Россия

"Авито" начнет выплачивать стипендии студентам Центрального университета

© iStock.com / skynesherСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© iStock.com / skynesher
Студенты во время занятий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. "Авито" стал индустриальным партнером Центрального университета и теперь первым среди российских компаний начнет выплачивать студентам вуза стипендии, сообщает пресс-служба платформы.
Размер стипендии составит 15 тысяч рублей. На нее смогут претендовать ребята, обучающиеся по трем специализациям бакалавриата: "Искусственный интеллект", "Разработка", "Бизнес и Аналитика". В отборе примут участие будущие первокурсники университета, которые успешно справятся с кейс-заданиями.
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"IT-кадры - сердце нашего бизнеса. Однако, по мере роста компании и численности сотрудников в "Авито" мы столкнулись с дилеммой, что на рынке труда мы просто не можем найти достаточного количества сотрудников нужной нам квалификации. Поэтому мы начинаем развивать программы сотрудничества с вузами, в которых студентам преподают не только фундаментальные знания, но и обучают современным прикладным методам решения актуальных для нас задач. Центральный университет как раз дает такое образование. Всем студентам университета, которые будут получать нашу стипендию, мы дадим преференции при отборе на стажировку в "Авито", – отметил управляющий партнер компании Иван Гуз, слова которого привели в пресс-службе.
Стипендиальная программа рассчитана на два года с возможностью продления. Общий стипендиальный фонд программы составит минимум пять миллионов рублей. Для сохранения стипендии со второго по четвертый семестры у студента должна быть хорошая успеваемость. Конкурсный отбор на получение стипендий начнется в июле, в августе будут определены победители.
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"Одной из ключевых задач Центрального университета является организация прямого взаимодействия между работодателями в поисках квалифицированных кадров и студентами, желающими найти работу по специальности. Мы даем бизнесу возможность на старших курсах составлять образовательные программы в соответствии со своими стандартами, благодаря которым каждый обучающийся находит собственную траекторию развития карьеры. Партнерская программа с "Авито" закладывает новую тенденцию – адресную финансовую поддержку будущих профессионалов, которые стремятся качественно осваивать учебный план", – цитирует пресс-служба ректора вуза Евгения Ивашкевича.
Центральный университет – первый в России вуз на основе STEM‑модели (science, technology, engineering, mathematics), созданный при поддержке крупных российских компаний. Здесь студенты получают практические навыки для работы в сфере ИТ.
 
АвитоРоссия
 
 
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