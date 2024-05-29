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Артиллерия бригады "Север-V" сорвала ротацию ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 29.05.2024 (обновлено: 22:17 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/artilleriya-1949225478.html
Артиллерия бригады "Север-V" сорвала ротацию ВСУ у Часова Яра
Артиллерия бригады "Север-V" сорвала ротацию ВСУ у Часова Яра - РИА Новости, 29.05.2024
Артиллерия бригады "Север-V" сорвала ротацию ВСУ у Часова Яра
Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:54
2024-05-29T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео уничтожения украинской пехоты оказалось в распоряжении РИА Новости.На кадрах объективного контроля видно, как группу бойцов ВСУ привозят на ротацию. После высадки, которую разведка зафиксировала при помощи беспилотника, артиллеристы бригады нанесли удар из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра по пункту дислокации противника.В минувший понедельник в Минобороны сообщили, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в ДНР. Потери противника составили более 460 солдат.Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Глава региона Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра. По его словам, бойцы действуют уже в черте города.
https://ria.ru/20240528/chasov-1948749948.html
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Работа артиллеристов бригады "Север-V" в составе группировки войск "Юг" на окраине Часова Яра
в составе российской группировки войск "Юг", сорвали ротацию ВСУ на окраине Часова Яра, за который идут бои в Донбассе. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости.
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в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Артиллерия бригады "Север-V" сорвала ротацию ВСУ у Часова Яра

Артиллеристы бригады "Север-V" сорвали ротацию ВСУ на окраине Часова Яра

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ЛУГАНСК, 29 мая — РИА Новости. Артиллеристы бригады "Север-V" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", сорвали ротацию ВСУ у Часова Яра в ДНР, видео уничтожения украинской пехоты оказалось в распоряжении РИА Новости.
На кадрах объективного контроля видно, как группу бойцов ВСУ привозят на ротацию. После высадки, которую разведка зафиксировала при помощи беспилотника, артиллеристы бригады нанесли удар из гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра по пункту дислокации противника.
В минувший понедельник в Минобороны сообщили, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трем украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в ДНР. Потери противника составили более 460 солдат.
Часов Яр имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР под контролем украинских сил: Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Глава региона Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра. По его словам, бойцы действуют уже в черте города.
Дорога на позиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Командир разведчиков рассказал, чего ждать в Часовом Яре
28 мая, 06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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