https://ria.ru/20240529/armeniya-1949192092.html

В Армении назвали условия возобновления вещания Первого канала

В Армении назвали условия возобновления вещания Первого канала - РИА Новости, 29.05.2024

В Армении назвали условия возобновления вещания Первого канала

Вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе Армении восстановят после выплаты долга, заявил министр высокотехнологической промышленности... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T18:11

2024-05-29T18:11

2024-05-29T18:46

армения

первый канал. всемирная сеть

ртр планета

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ЕРЕВАН, 29 мая — РИА Новости. Вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе Армении восстановят после выплаты долга, заявил министр высокотехнологической промышленности страны Мхитар Айрапетян, отвечая на вопрос онлайн-издания Factor.am."Конечно, сразу после погашения задолженности (Первый канал. — Прим. ред.) откроется", — подчеркнул он.Во вторник Айрапетян сообщил, что в Армении временно приостановили трансляцию Первого канала в общественном мультиплексе. По его словам, у АО "Первый канал. Всемирная сеть" накопилась 2,5-месячная задолженность перед Телевизионной и радиовещательной сетью республики.В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

https://ria.ru/20240329/armeniya-1936562641.html

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армения, первый канал. всемирная сеть, ртр планета