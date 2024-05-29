https://ria.ru/20240529/ariston-1949052188.html

МИД прокомментировал реакцию Рима на решение Москвы по "дочке" Ariston

МИД прокомментировал реакцию Рима на решение Москвы по "дочке" Ariston - РИА Новости, 29.05.2024

МИД прокомментировал реакцию Рима на решение Москвы по "дочке" Ariston

Реакция Рима после решения Москвы о передаче российской "дочки" Ariston во временное управление АО "Газпром бытовые системы" вызывает недоумение, заявил РИА... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:01

2024-05-29T09:01

2024-05-29T09:01

экономика

россия

рим

москва

алексей парамонов

дмитрий биричевский

владимир путин

газпром

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Реакция Рима после решения Москвы о передаче российской "дочки" Ariston во временное управление АО "Газпром бытовые системы" вызывает недоумение, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Подобная реакция со стороны итальянских властей вызывает по меньшей мере недоумение. Именно западные страны спровоцировали текущее резкое обострение геополитической обстановки и общий кризис доверия, в том числе в мировой экономике. Ослепленные чувством своей цивилизационной исключительности, европейские страны откровенно заигрались с санкционными инструментами, которые, как многие теперь уже понимают, являются обоюдоострым оружием и со временем оказывают все большее негативное воздействие на национальные экономики стран-инициаторов и их конкурентные позиции на мировом рынке", - сказал он в интервью агентству. "Наши вынужденные ответные меры носят точечный, выверенный характер. Передача во временное управление российской "дочки" AristonHolding осуществлена в соответствии с положениями указа президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302, который лег в основу наших специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", - указал Биричевский. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Позднее посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в итальянский МИД. Как сообщили в итальянском министерстве, генеральный секретарь МИД Италии передал Парамоному "сильное разочарование итальянского правительства в связи с решением о передаче во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российскую "дочку" компании Ariston и выразил надежду на пересмотр меры. BSH Hausgerate GmbH - немецкая компания по производству бытовой техники, основана в 1967 году. В 2015 году другой производитель техники для дома - компания Bosch - сделал BSH своей дочерней структурой, выкупив долю партнеров. Самые известные марки концерна BSH - Bosch и Siemens. Ariston - торговая марка, принадлежащая концерну Indesit Company. Производит крупную бытовую технику, в том числе водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое. После вызова в МИД Италии посла РФ в Риме Алексея Парамонова дипмиссия отметила, что 100% доли в уставном капитале ООО "Аристон Термо Русь" принадлежат материнской компании "Аристон Холдинг Н.В." (Нидерланды). Парамонов подчеркнул, что решения по передаче Ariston осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств. "Газпром бытовые системы" - дочерняя компания "Газпрома", крупнейший российский производитель бытовых газовых и электрических плит, комплектующих изделий для газоиспользующей аппаратуры.

https://ria.ru/20240427/reshenie-1942835840.html

https://ria.ru/20240427/italiya-1942710330.html

https://ria.ru/20240429/otvet-1943030398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, рим, москва, алексей парамонов, дмитрий биричевский, владимир путин, газпром, мид италии, siemens