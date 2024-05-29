https://ria.ru/20240529/alikhanov-1949088064.html
Алиханов оценил оборот непродовольственных товаров в России
Алиханов оценил оборот непродовольственных товаров в России - РИА Новости, 29.05.2024
Алиханов оценил оборот непродовольственных товаров в России
Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T11:46
2024-05-29T11:46
2024-05-29T11:46
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития собственного производства, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сейчас где-то половина оборота непродовольственного у нас это импорт. Это примерно 10 триллионов рублей, то есть объем рынка гигантский, и это большой простор для инвестиций, для развития собственного производства. Уверен, что эту широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить", - сказал он. "Тем более что по целому ряду направлений у нас серьезно недозагружены мощности, если говорить, например, про косметику, парфюмерию, такие сегменты, там в общем-то загрузка на разных заводах от 40% до 60%, то есть, есть куда расти", - добавил Алиханов. Он также рассказал, что доля онлайн-торговли в РФ в общем объеме розничных продаж превысила 14%.
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов оценил оборот непродовольственных товаров в России
Алиханов заявил о потенциале развития производства непродовольственных товаров
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития собственного производства, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«
"Сейчас где-то половина оборота непродовольственного у нас это импорт. Это примерно 10 триллионов рублей, то есть объем рынка гигантский, и это большой простор для инвестиций, для развития собственного производства. Уверен, что эту широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить", - сказал он.
"Тем более что по целому ряду направлений у нас серьезно недозагружены мощности, если говорить, например, про косметику, парфюмерию, такие сегменты, там в общем-то загрузка на разных заводах от 40% до 60%, то есть, есть куда расти", - добавил Алиханов.
Он также рассказал, что доля онлайн-торговли в РФ в общем объеме розничных продаж превысила 14%.