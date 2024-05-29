https://ria.ru/20240529/alikhanov-1949088064.html

Алиханов оценил оборот непродовольственных товаров в России

Алиханов оценил оборот непродовольственных товаров в России - РИА Новости, 29.05.2024

Алиханов оценил оборот непродовольственных товаров в России

Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T11:46

2024-05-29T11:46

2024-05-29T11:46

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Примерно 50% оборота непродовольственных товаров в России сейчас приходится на импортную продукцию, в этой нише есть большой потенциал для инвестиций и развития собственного производства, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Сейчас где-то половина оборота непродовольственного у нас это импорт. Это примерно 10 триллионов рублей, то есть объем рынка гигантский, и это большой простор для инвестиций, для развития собственного производства. Уверен, что эту широкую номенклатуру непродовольственных потребительских товаров мы в состоянии производить", - сказал он. "Тем более что по целому ряду направлений у нас серьезно недозагружены мощности, если говорить, например, про косметику, парфюмерию, такие сегменты, там в общем-то загрузка на разных заводах от 40% до 60%, то есть, есть куда расти", - добавил Алиханов. Он также рассказал, что доля онлайн-торговли в РФ в общем объеме розничных продаж превысила 14%.

https://ria.ru/20231020/proekt-1903981922.html

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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)