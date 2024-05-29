https://ria.ru/20240529/aktivy-1949041724.html

Указ об активах во временном управлении коснулся десяти компаний

Указ об активах во временном управлении коснулся десяти компаний - РИА Новости, 29.05.2024

Указ об активах во временном управлении коснулся десяти компаний

Указ о передаче иностранных активов во временное управление коснулся около 10 компаний, продолжающих работать на российском рынке иностранных предприятий -... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T06:28

2024-05-29T06:28

2024-05-29T06:46

экономика

россия

москва

дмитрий биричевский

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916021_30:0:3511:1958_1920x0_80_0_0_e1bd704db77b603448befd91a0c983b0.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Указ о передаче иностранных активов во временное управление коснулся около 10 компаний, продолжающих работать на российском рынке иностранных предприятий - несопоставимо больше, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Предпринятые в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года №302 меры в отношении движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав затронули лишь активы порядка 10 иностранных компаний. Это количество не сопоставимо с численностью остающихся работать на российском рынке иностранных предприятий. Экономоператорам обеспечены все необходимые условия для дальнейшего осуществления коммерческой деятельности", - сказал он. Москва нацелена на поддержание конструктивного диалога с продолжающими свою деятельность в России иностранными компаниями безотносительно их принадлежности к юрисдикции недружественных государств, указал дипломат. "Как показывает практика, деловые круги в целом куда более ответственны и объективны в оценке происходящих процессов, нежели политики западных стран. Те, кто ранее покинул Россию, сделали это под беспрецедентным давлением своих правительств. Вместе с тем, очевидно, что абсолютное большинство зарубежных компаний заинтересовано в сохранении и долгосрочном развитии своего бизнеса в России", - подчеркнул Биричевский. Президент России Владимир Путин подписал в апреле прошлого года указ о передаче во временное управление иностранных активов в случае изъятия российских активов за рубежом. Также временное управление может быть введено в отношении находящегося на территории РФ движимого и недвижимого имущества иностранных лиц, связанных с недружественными государствами, а также имущественных прав, принадлежащих лицам недружественных стран. Из указа следует, что временный управляющий, которым назначено Росимущество, осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, долей, находящихся во временном управлении, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

https://ria.ru/20231108/ukaz-1908235550.html

https://ria.ru/20231230/aktivy-1919091976.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, дмитрий биричевский, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)