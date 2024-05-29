https://ria.ru/20240529/akhmedov-1949102578.html
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - РИА Новости, 29.05.2024
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Российский предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС, следует из постановления... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:00
2024-05-29T13:00
2024-05-29T13:00
александр шульгин
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Российский предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС, следует из постановления судебного органа в Люксембурге, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В частности, Совету ЕС предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Также суд приговорил Совет Евросоюза к оплате всех судебных издержек, связанных с этим делом. 14 сентября 2023 года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, трое предпринимателей были исключены из санкционного списка по итогам пересмотра, осуществленного Советом ЕС.
https://ria.ru/20240529/belavia-1949094944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шульгин, евросоюз, в мире
Александр Шульгин, Евросоюз, В мире
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям