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Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - РИА Новости, 29.05.2024
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13:00 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/akhmedov-1949102578.html
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - РИА Новости, 29.05.2024
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям
Российский предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС, следует из постановления... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:00
2024-05-29T13:00
александр шульгин
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Российский предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС, следует из постановления судебного органа в Люксембурге, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В частности, Совету ЕС предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Также суд приговорил Совет Евросоюза к оплате всех судебных издержек, связанных с этим делом. 14 сентября 2023 года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, трое предпринимателей были исключены из санкционного списка по итогам пересмотра, осуществленного Советом ЕС.
https://ria.ru/20240529/belavia-1949094944.html
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александр шульгин, евросоюз, в мире
Александр Шульгин, Евросоюз, В мире
Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Российский предприниматель Фархад Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Российский предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС, следует из постановления судебного органа в Люксембурге, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В частности, Совету ЕС предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Также суд приговорил Совет Евросоюза к оплате всех судебных издержек, связанных с этим делом.
14 сентября 2023 года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, трое предпринимателей были исключены из санкционного списка по итогам пересмотра, осуществленного Советом ЕС.
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