https://ria.ru/20240529/akhmedov-1949102578.html

Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям - РИА Новости, 29.05.2024

Ахмедов выиграл у ЕС суд по санкциям

Российский предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС, следует из постановления... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:00

2024-05-29T13:00

2024-05-29T13:00

александр шульгин

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Российский предприниматель Фархад Ахмедов, исключенный из санкционного списка ЕС в сентябре 2023 года, выиграл суд у Совета ЕС, следует из постановления судебного органа в Люксембурге, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В частности, Совету ЕС предписано аннулировать все постановления об ограничениях против Ахмедова с 8 апреля 2022 года. Также суд приговорил Совет Евросоюза к оплате всех судебных издержек, связанных с этим делом. 14 сентября 2023 года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина. Согласно документу, опубликованному в официальном журнале ЕС, трое предпринимателей были исключены из санкционного списка по итогам пересмотра, осуществленного Советом ЕС.

https://ria.ru/20240529/belavia-1949094944.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александр шульгин, евросоюз, в мире