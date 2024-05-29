https://ria.ru/20240529/afganistan-1949031728.html
США отказываются признавать талибов официальным правительством Афганистана
США отказываются признавать талибов официальным правительством Афганистана - РИА Новости, 29.05.2024
США отказываются признавать талибов официальным правительством Афганистана
США не признают талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) властями Афганистана, заявил координатор... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T01:50
2024-05-29T01:50
2024-05-29T02:04
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США не признают талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) властями Афганистана, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Талибан"* не исполнил ни одного обязательства, взятого, когда они пришли к власти… Мы не в той позиции и не будем в таковой, чтобы признать "Талибан"* официальным правительством Афганистана, и если Россия поступит так, это пошлет плохой сигнал остальным", - сказал Кирби на брифинге.Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. По его словам, решение будет принимать президент РФ. Кабулов ранее также говорил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, при этом подобные планы не противоречат резолюциям СБ ООН. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20240527/taliban-1948569322.html
https://ria.ru/20240528/putin-1948939509.html
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в мире, афганистан, россия, кабул (город), джон кирби, сергей лавров, замир кабулов, оон, талибан
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Джон Кирби, Сергей Лавров, Замир Кабулов, ООН, Талибан
США отказываются признавать талибов официальным правительством Афганистана
Белый дом: США не признают талибов официальным правительством Афганистана
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США не признают талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) властями Афганистана, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Талибан"* не исполнил ни одного обязательства, взятого, когда они пришли к власти… Мы не в той позиции и не будем в таковой, чтобы признать "Талибан"* официальным правительством Афганистана, и если Россия поступит так, это пошлет плохой сигнал остальным", - сказал Кирби на брифинге.
Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия собирается принять решение об исключении движения "Талибан"* из списка террористов. Президент России Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что министерство иностранных дел и Минюст РФ закончили проработку вопроса о возможном снятии в России с движения "Талибан"* статуса террористической организации, предложение направлено в Кремль. По его словам, решение будет принимать президент РФ.
Кабулов ранее также говорил РИА Новости, что Россия понимает необходимость снятия с движения статуса террористической организации, при этом подобные планы не противоречат резолюциям СБ ООН.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Россия официально не признавала сформировавшуюся в Афганистане власть. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что талибам необходимо решить проблему инклюзивности правительства, это стало бы шагом к его официальному признанию.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.