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ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams - РИА Новости, 29.05.2024
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16:50 29.05.2024 (обновлено: 17:07 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/abrams-1949171889.html
ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams
ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams - РИА Новости, 29.05.2024
ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams
Украинские военные жалуются на проблемы с переданными им американскими танками Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для российской армии,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T16:50
2024-05-29T17:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские военные жалуются на проблемы с переданными им американскими танками Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для российской армии, передает телеканал CNN.&quot;Его брони недостаточно на данный момент. &lt;...&gt; Она не защищает экипаж. На самом деле сейчас идет война дронов. Поэтому сейчас, когда танк выкатывается, они (российские войска. — Прим. ред.) всегда стараются его подбить&quot;, — заявил украинский военный с позывным Джокер.Его сослуживец добавил, что танки Abrams стали "целью номер один", а без достаточной брони экипаж боевой машины попросту не выживает на поле боя. Как передает CNN, эти украинские танкисты узнали об уязвимости американской техники во время сражений у Авдеевки в ДНР. Тогда водитель Abrams потерял ногу из-за пробития брони. Уточняется, что это не единственный недостаток американских танков. Телеканал указал на целый ряд технических проблем. Как сообщила съемочная группа телеканала, одна из бронемашин оказалась почти неподвижна из-за неисправности двигателя, несмотря на то, что технику только что доставили из Польши. "Они (украинские военные. — Прим. ред.) также жалуются на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри бронемашины", — говорится в публикации CNN. Боеприпасы для танков также остаются серьезной проблемой, как и везде на украинском фронте. Экипаж выразил разочарование тем, что Abrams созданы для ведения войны в стиле НАТО, при котором авиация и артиллерия готовят поле боя до того, как тяжелая техника и пехота будут наступать. Однако у ВСУ такой возможности нет, так как, по словам военных, у них "нет ни артиллерии, ни авиации". Представитель Министерства обороны Украины, комментируя эту информацию, сообщил CNN, что "Украина сейчас испытывает и совершенствует технику, которая изначально не была подготовлена к нашей войне". США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года, после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Как отмечает издание, с тех пор ситуация на поле боя существенно изменилась благодаря повсеместному использованию российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют украинскую бронетехнику. Ранее западные СМИ сообщали, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя — пять из 31 танка уже потеряны в результате атак войск Российской Федерации.
https://ria.ru/20240306/tank-1931445290.html
https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html
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технологии, россия, украина, сша, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams

CNN: ВСУ пожаловались на проблемы с Abrams, которые стали "целью № 1" для России

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинские военные жалуются на проблемы с переданными им американскими танками Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для российской армии, передает телеканал CNN.
«

"Его брони недостаточно на данный момент. <...> Она не защищает экипаж. На самом деле сейчас идет война дронов. Поэтому сейчас, когда танк выкатывается, они (российские войска. — Прим. ред.) всегда стараются его подбить", — заявил украинский военный с позывным Джокер.

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Его сослуживец добавил, что танки Abrams стали "целью номер один", а без достаточной брони экипаж боевой машины попросту не выживает на поле боя. Как передает CNN, эти украинские танкисты узнали об уязвимости американской техники во время сражений у Авдеевки в ДНР. Тогда водитель Abrams потерял ногу из-за пробития брони.
Уточняется, что это не единственный недостаток американских танков. Телеканал указал на целый ряд технических проблем.
Как сообщила съемочная группа телеканала, одна из бронемашин оказалась почти неподвижна из-за неисправности двигателя, несмотря на то, что технику только что доставили из Польши.
«
"Они (украинские военные. — Прим. ред.) также жалуются на то, что во время дождя или тумана конденсат может поджечь электронику внутри бронемашины", — говорится в публикации CNN.
Боеприпасы для танков также остаются серьезной проблемой, как и везде на украинском фронте. Экипаж выразил разочарование тем, что Abrams созданы для ведения войны в стиле НАТО, при котором авиация и артиллерия готовят поле боя до того, как тяжелая техника и пехота будут наступать. Однако у ВСУ такой возможности нет, так как, по словам военных, у них "нет ни артиллерии, ни авиации".
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Представитель Министерства обороны Украины, комментируя эту информацию, сообщил CNN, что "Украина сейчас испытывает и совершенствует технику, которая изначально не была подготовлена к нашей войне".
США согласились отправить 31 танк Abrams на Украину в январе 2023 года, после многомесячной кампании Киева, утверждавшего, что эти боевые машины жизненно важны для его способности прорвать российскую оборону. Как отмечает издание, с тех пор ситуация на поле боя существенно изменилась благодаря повсеместному использованию российских разведывательных дронов и ударных беспилотников, которые обнаруживают и преследуют украинскую бронетехнику.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина перестала применять переданные США танки Abrams из-за активности российских беспилотников, которые сделали их слишком уязвимыми на поле боя — пять из 31 танка уже потеряны в результате атак войск Российской Федерации.
Что пробивает броню танка Abrams
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