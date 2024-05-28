https://ria.ru/20240528/zurabishvili-1949001498.html

Президент Грузии обратилась к противникам закона об иноагентах

Президент Грузии обратилась к противникам закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024

Президент Грузии обратилась к противникам закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась по видеосвязи к собравшимся перед парламентом противникам закона об иноагентах, поддержала их и призвала начать... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:57

2024-05-28T20:57

2024-05-28T20:57

в мире

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саломе зурабишвили

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась по видеосвязи к собравшимся перед парламентом противникам закона об иноагентах, поддержала их и призвала начать подготовку к парламентским выборам 26 октября. "Я этим вечером с вами!… Это будущее наше. Вы должны сделать все, чтобы подготовиться к 26 октября, это будет нашим ответом на сегодняшней день", - заявила президент во время обращения Глава государства призвала участников акции начать сбор подписей и защищать итоги парламентских выборов. По ее словам, предстоящие выборы будут референдумом, на котором народ должен принять решение, стать ближе к Европе или к России. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.

https://ria.ru/20240528/gosdep-1948998265.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз