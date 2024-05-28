https://ria.ru/20240528/zurabishvili-1949001498.html
Президент Грузии обратилась к противникам закона об иноагентах
Президент Грузии обратилась к противникам закона об иноагентах - РИА Новости, 28.05.2024
Президент Грузии обратилась к противникам закона об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась по видеосвязи к собравшимся перед парламентом противникам закона об иноагентах, поддержала их и призвала начать... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:57
2024-05-28T20:57
2024-05-28T20:57
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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась по видеосвязи к собравшимся перед парламентом противникам закона об иноагентах, поддержала их и призвала начать подготовку к парламентским выборам 26 октября. "Я этим вечером с вами!… Это будущее наше. Вы должны сделать все, чтобы подготовиться к 26 октября, это будет нашим ответом на сегодняшней день", - заявила президент во время обращения Глава государства призвала участников акции начать сбор подписей и защищать итоги парламентских выборов. По ее словам, предстоящие выборы будут референдумом, на котором народ должен принять решение, стать ближе к Европе или к России. Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
https://ria.ru/20240528/gosdep-1948998265.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз
Президент Грузии обратилась к противникам закона об иноагентах
Президент Зурабишвили призвала готовится к выборам в парламент
ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась по видеосвязи к собравшимся перед парламентом противникам закона об иноагентах, поддержала их и призвала начать подготовку к парламентским выборам 26 октября.
"Я этим вечером с вами!… Это будущее наше. Вы должны сделать все, чтобы подготовиться к 26 октября, это будет нашим ответом на сегодняшней день", - заявила президент во время обращения
Глава государства призвала участников акции начать сбор подписей и защищать итоги парламентских выборов. По ее словам, предстоящие выборы будут референдумом, на котором народ должен принять решение, стать ближе к Европе
или к России
.
Парламент Грузии на пленарном заседании во вторник большинством голосов преодолел вето президента, которое она наложила на закон об иноагентах, заседание транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.