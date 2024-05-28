https://ria.ru/20240528/zmeya-1948957252.html
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине - РИА Новости, 28.05.2024
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине
Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:18
2024-05-28T17:18
2024-05-28T17:18
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в телеграм-канале. "Двадцать восьмого мая в службу 112 Москвы позвонили из магазина в районе Савёлки города Зеленоград. Сообщили, что в помещении змея", - говорится в сообщении ведомства. На место происшествия был отправлен дежурный расчёт поисково-спасательного отряда №214. Там выяснилось, что нежданный гость выполз из-под холодильника. Осмотрев помещения магазина, спасатели обнаружили змею и поймали её с помощью специального инструмента. Чешуйчатый арестант был посажен в коробку, оттуда - в пластиковую бутылку для передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Сотрудники магазина отделались лёгким испугом. Рептилия не пострадала", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
зеленоград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, зеленоград, москва
Происшествия, Зеленоград, Москва
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине
Спасатели поймали змею, выползшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в телеграм-канале
.
"Двадцать восьмого мая в службу 112 Москвы позвонили из магазина в районе Савёлки города Зеленоград. Сообщили, что в помещении змея", - говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия был отправлен дежурный расчёт поисково-спасательного отряда №214. Там выяснилось, что нежданный гость выполз из-под холодильника. Осмотрев помещения магазина, спасатели обнаружили змею и поймали её с помощью специального инструмента.
Чешуйчатый арестант был посажен в коробку, оттуда - в пластиковую бутылку для передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сотрудники магазина отделались лёгким испугом. Рептилия не пострадала", - резюмирует ведомство.