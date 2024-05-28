Рейтинг@Mail.ru
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zmeya-1948957252.html
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине - РИА Новости, 28.05.2024
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине
Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:18
2024-05-28T17:18
происшествия
зеленоград
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948956425_0:187:960:727_1920x0_80_0_0_204f62dff648eaf866ec8821620dfc9b.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в телеграм-канале. "Двадцать восьмого мая в службу 112 Москвы позвонили из магазина в районе Савёлки города Зеленоград. Сообщили, что в помещении змея", - говорится в сообщении ведомства. На место происшествия был отправлен дежурный расчёт поисково-спасательного отряда №214. Там выяснилось, что нежданный гость выполз из-под холодильника. Осмотрев помещения магазина, спасатели обнаружили змею и поймали её с помощью специального инструмента. Чешуйчатый арестант был посажен в коробку, оттуда - в пластиковую бутылку для передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Сотрудники магазина отделались лёгким испугом. Рептилия не пострадала", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html
зеленоград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948956425_0:97:960:817_1920x0_80_0_0_7e71f739177e9cd95cf09caf02a78352.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зеленоград, москва
Происшествия, Зеленоград, Москва
В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине

Спасатели поймали змею, выползшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде

© Фото : ЧСтные новости Москвы/TelegramЗмея, пойманная в Зеленограде
Змея, пойманная в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Змея, пойманная в Зеленограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в телеграм-канале.
"Двадцать восьмого мая в службу 112 Москвы позвонили из магазина в районе Савёлки города Зеленоград. Сообщили, что в помещении змея", - говорится в сообщении ведомства.
Змея, обнаруженная в квартире жилого дома и переданная в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
17 марта, 17:59
На место происшествия был отправлен дежурный расчёт поисково-спасательного отряда №214. Там выяснилось, что нежданный гость выполз из-под холодильника. Осмотрев помещения магазина, спасатели обнаружили змею и поймали её с помощью специального инструмента.
Чешуйчатый арестант был посажен в коробку, оттуда - в пластиковую бутылку для передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Сотрудники магазина отделались лёгким испугом. Рептилия не пострадала", - резюмирует ведомство.
Змея, обнаруженная в квартире жилого дома и переданная в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Змею, обнаруженную в московской квартире, передали специалистам
17 марта, 17:59
 
ПроисшествияЗеленоградМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала