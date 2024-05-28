https://ria.ru/20240528/zmeya-1948957252.html

В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине

В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине - РИА Новости, 28.05.2024

В Зеленограде спасатели поймали змею, прятавшуюся в магазине

Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:18

2024-05-28T17:18

2024-05-28T17:18

происшествия

зеленоград

москва

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спасатели поймали при помощи специального инструмента змею, вылезшую из-под холодильника в магазине в Зеленограде, сотрудники отделались лёгким испугом, сообщает столичный департамент ГОЧСиПБ в телеграм-канале. "Двадцать восьмого мая в службу 112 Москвы позвонили из магазина в районе Савёлки города Зеленоград. Сообщили, что в помещении змея", - говорится в сообщении ведомства. На место происшествия был отправлен дежурный расчёт поисково-спасательного отряда №214. Там выяснилось, что нежданный гость выполз из-под холодильника. Осмотрев помещения магазина, спасатели обнаружили змею и поймали её с помощью специального инструмента. Чешуйчатый арестант был посажен в коробку, оттуда - в пластиковую бутылку для передачи специалисту столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Сотрудники магазина отделались лёгким испугом. Рептилия не пострадала", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html

https://ria.ru/20240317/zmeya-1933755186.html

зеленоград

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, зеленоград, москва