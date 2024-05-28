https://ria.ru/20240528/zhurnalist-1948838964.html

Побывавший на Украине французский журналист разоблачил ложь Зеленского

Побывавший на Украине французский журналист разоблачил ложь Зеленского - РИА Новости, 28.05.2024

Побывавший на Украине французский журналист разоблачил ложь Зеленского

Вооруженным силам Украины до сих пор не хватает боеприпасов, что идет вразрез с утверждением Владимира Зеленского об обратном, заявил журналист издания Monde... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:05

2024-05-28T11:05

2024-05-28T11:06

политика

в мире

украина

киев

владимир зеленский

энтони блинкен

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Вооруженным силам Украины до сих пор не хватает боеприпасов, что идет вразрез с утверждением Владимира Зеленского об обратном, заявил журналист издания Monde Эммануэль Гриншпан, работавший на территории страны."Я вижу обратное: общие жалобы на нехватку артиллерийских снарядов, ракет и средств противовоздушной обороны. Владимир Зеленский, который постоянно ссылается на эту проблему, 16 мая сделал крутой поворот, заявив следующее: "Ни одна бригада не жалуется на нехватку боеприпасов". <…> Эксперты из открытых источников продолжают констатировать, что в плане количества снарядов, выпущенных россиянами по сравнению с украинцами соотношение крайне неблагоприятно для Киева (от 8:1 до 15:1). Из чего я делаю вывод, что заявления Владимира Зеленского не соответствуют реальному положению дел на местах", — написал корреспондент.Кроме того, Гриншпан сообщил, что в рядах ВСУ низкий боевой дух, а солдаты разочарованы из-за невыполнения обещаний о поставках снарядов западными союзниками. Корреспондент также отметил, что многих украинских военных деморализовало отсутствие демобилизации спустя долгого срока службы.Глава Госдепа Энтони Блинкен 24 мая заявлял, что американская военная помощь, предоставленная Украине в рамках предыдущих пакетов, уже достигла линии фронта.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение Штатов выделить киевскому режиму дополнительную помощь было ожидаемым. Это сделает американцев еще богаче, но при этом еще сильнее разорит Украину, приведя к большему числу жертв среди населения по вине Владимира Зеленского, подчеркнул он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, в мире, украина, киев, владимир зеленский, энтони блинкен, дмитрий песков, вооруженные силы украины, государственный департамент сша