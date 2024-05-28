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На Сахалине вспоминают жертв нефтегорского землетрясения 1995 года - РИА Новости, 28.05.2024
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04:58 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zemletryasenie-1948807585.html
На Сахалине вспоминают жертв нефтегорского землетрясения 1995 года
На Сахалине вспоминают жертв нефтегорского землетрясения 1995 года - РИА Новости, 28.05.2024
На Сахалине вспоминают жертв нефтегорского землетрясения 1995 года
Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования сахалинским семьям, чьи родные и близкие погибли во время землетрясения в поселке Нефтегорск 28 мая 1995... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T04:58
2024-05-28T04:58
нефтегорск
сахалинская область
сахалин
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования сахалинским семьям, чьи родные и близкие погибли во время землетрясения в поселке Нефтегорск 28 мая 1995 года. "Возложил цветы в память о трагически погибших островитянах во время землетрясения в Нефтегорске. Это страшное событие произошло ночью 28 мая 1995 года. За считанные секунды подземные толчки превратили поселок в руины, забрав с собой жизни более двух тысяч человек", – написал глава региона в Telegram-канале. По словам губернатора, вся Сахалинская область скорбит вместе с родными погибших в трагедии, памятные мероприятия проходят во вторник во всех районах острова. Лимаренко отметил, что помощь пострадавшим в землетрясении 1995 года оказывали медики, спасатели, военные со всей страны. Он также напомнил о методике "минуты тишины", которую тогда применили на разборе завалов впервые: каждый час на несколько минут в Нефтегорске прекращала работать техника, чтобы услышать оставшихся под завалами людей. Теперь такая практика применяется во всем мире. Поселок Нефтегорск на Сахалине был полностью разрушен 28 мая 1995 года в результате мощного землетрясения. В ходе поисково-спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 впоследствии умерли. Всего погибли 2040 человек.
https://ria.ru/20240525/turtsiya-1948337172.html
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нефтегорск, сахалинская область, сахалин, валерий лимаренко
Нефтегорск, Сахалинская область, Сахалин, Валерий Лимаренко
На Сахалине вспоминают жертв нефтегорского землетрясения 1995 года

Лимаренко выразил соболезнования семьям погибших при нефтегорском землетрясеним

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкПоисково-спасательные работы в Нефтегорске
Поисково-спасательные работы в Нефтегорске - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Поисково-спасательные работы в Нефтегорске. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Валерий Лимаренко выразил соболезнования сахалинским семьям, чьи родные и близкие погибли во время землетрясения в поселке Нефтегорск 28 мая 1995 года.
"Возложил цветы в память о трагически погибших островитянах во время землетрясения в Нефтегорске. Это страшное событие произошло ночью 28 мая 1995 года. За считанные секунды подземные толчки превратили поселок в руины, забрав с собой жизни более двух тысяч человек", – написал глава региона в Telegram-канале.
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По словам губернатора, вся Сахалинская область скорбит вместе с родными погибших в трагедии, памятные мероприятия проходят во вторник во всех районах острова.
Лимаренко отметил, что помощь пострадавшим в землетрясении 1995 года оказывали медики, спасатели, военные со всей страны. Он также напомнил о методике "минуты тишины", которую тогда применили на разборе завалов впервые: каждый час на несколько минут в Нефтегорске прекращала работать техника, чтобы услышать оставшихся под завалами людей. Теперь такая практика применяется во всем мире.
Поселок Нефтегорск на Сахалине был полностью разрушен 28 мая 1995 года в результате мощного землетрясения. В ходе поисково-спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 впоследствии умерли. Всего погибли 2040 человек.
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НефтегорскСахалинская областьСахалинВалерий Лимаренко
 
 
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