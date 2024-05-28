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"Хуже врагов". Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии - РИА Новости, 28.05.2024
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14:19 28.05.2024 (обновлено: 21:12 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html
"Хуже врагов". Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии
"Хуже врагов". Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии - РИА Новости, 28.05.2024
"Хуже врагов". Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии
Неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировало Reuters. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:19
2024-05-28T21:12
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировало Reuters.&quot;Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались. &lt;...&gt; Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения. Это указывает на то, что если вы молчите, то вас устраивает происходящее&quot;, — сказал украинский политик в эмоциональном тоне.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240528/zhurnalist-1948838964.html
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в мире, москва, россия, владимир хохлов, владимир зеленский, украина, политика
В мире, Москва, Россия, Владимир Хохлов, Владимир Зеленский, Украина, Политика
"Хуже врагов". Зеленский устроил истерику на конференции в Бельгии

Зеленский требует от других стран определиться по участию в саммите в Швейцарии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Неопределившиеся с саммитом в Швейцарии страны хуже врагов, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировало Reuters.
«

"Есть главы государств, которые до сих пор еще не высказались. <...> Если они молчат, это еще хуже, мне так кажется. Потому что вы либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что вы враг, чем просто не имеете какого-либо мнения. Это указывает на то, что если вы молчите, то вас устраивает происходящее", — сказал украинский политик в эмоциональном тоне.

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Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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