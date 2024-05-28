https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948883541.html

Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине

Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине - РИА Новости, 28.05.2024

Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине

Владимир Зеленский в очередной раз публично признался, что очень хотел бы видеть президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:28

2024-05-28T13:28

2024-05-28T13:40

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз публично признался, что очень хотел бы видеть президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. "Я бы очень хотел, чтобы (на конференции в Швейцарии) лично присутствовал президент Байден. Америка поддерживает саммит, но я не знаю, на каком уровне. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что все еще ждет ответа на приглашение на конференцию от Бразилии и Китая, несмотря на то, что в КНР заявляли, что выступают за мирную конференцию, признаваемую Москвой и Киевом, с равноправным участием всех сторон. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948421916.html

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