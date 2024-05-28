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Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 28.05.2024 (обновлено: 13:40 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948883541.html
Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине
Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине - РИА Новости, 28.05.2024
Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине
Владимир Зеленский в очередной раз публично признался, что очень хотел бы видеть президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:28
2024-05-28T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джо байден
владимир зеленский
швейцария
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз публично признался, что очень хотел бы видеть президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию. "Я бы очень хотел, чтобы (на конференции в Швейцарии) лично присутствовал президент Байден. Америка поддерживает саммит, но я не знаю, на каком уровне. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона. Он также отметил, что все еще ждет ответа на приглашение на конференцию от Бразилии и Китая, несмотря на то, что в КНР заявляли, что выступают за мирную конференцию, признаваемую Москвой и Киевом, с равноправным участием всех сторон. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948421916.html
https://ria.ru/20240528/nato-1948860395.html
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в мире, россия, украина, джо байден, владимир зеленский, швейцария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Швейцария
Зеленский продолжает публично упрашивать Байдена посетить саммит по Украине

Зеленский заявил, что хотел бы видеть Байдена на саммите по Украине в Швейцарии

© AP Photo / Wolfgang RattayВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский в очередной раз публично признался, что очень хотел бы видеть президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что Байден, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку в то же время должен посетить в Калифорнии акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Зеленский обратился к Си Цзиньпину
26 мая, 11:20
"Я бы очень хотел, чтобы (на конференции в Швейцарии) лично присутствовал президент Байден. Америка поддерживает саммит, но я не знаю, на каком уровне. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Бельгии, которую транслировали в эфире всеукраинского телемарафона.
Он также отметил, что все еще ждет ответа на приглашение на конференцию от Бразилии и Китая, несмотря на то, что в КНР заявляли, что выступают за мирную конференцию, признаваемую Москвой и Киевом, с равноправным участием всех сторон.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийШвейцария
 
 
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