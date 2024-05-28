https://ria.ru/20240528/zaklyuchennye-1948901471.html

На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ

На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024

На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ

Свыше 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды ВСУ, они будут служить в штурмовых подразделениях, сообщил во вторник... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:33

2024-05-28T14:33

2024-05-28T14:33

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Свыше 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды ВСУ, они будут служить в штурмовых подразделениях, сообщил во вторник министр юстиции страны Денис Малюська. "По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения, без смешивания с другими военнослужащими… Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ, сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях", - сказал Малюська в эфире телеканала "Рада". Он также выступил за то, чтобы позволили вступать в ряды ВСУ и тем, кто осужден за одно убийство. "С одним убийством (чтобы могли мобилизоваться − ред.) все. Наши заключенные идут воевать не с тем, чтобы ловить бабочек, они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда является препятствием, чтобы хорошо воевать... Если мы говорим об убийствах, которые не были совершены с особой жестокостью, или это не убийства двух и более лиц, то очень часто это те преступления, которые совершает лицо, которое является менее общественно опасным, чем лицо, совершившее 3-4 грабежа с использованием, например, холодного оружия", - добавил Малюська. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html

https://ria.ru/20240524/mobilizatsiya-1948219093.html

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в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины