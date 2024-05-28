Рейтинг@Mail.ru
На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zaklyuchennye-1948901471.html
На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ
На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ
Свыше 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды ВСУ, они будут служить в штурмовых подразделениях, сообщил во вторник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:33
2024-05-28T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
денис малюська
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Свыше 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды ВСУ, они будут служить в штурмовых подразделениях, сообщил во вторник министр юстиции страны Денис Малюська. "По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения, без смешивания с другими военнослужащими… Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ, сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях", - сказал Малюська в эфире телеканала "Рада". Он также выступил за то, чтобы позволили вступать в ряды ВСУ и тем, кто осужден за одно убийство. "С одним убийством (чтобы могли мобилизоваться − ред.) все. Наши заключенные идут воевать не с тем, чтобы ловить бабочек, они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда является препятствием, чтобы хорошо воевать... Если мы говорим об убийствах, которые не были совершены с особой жестокостью, или это не убийства двух и более лиц, то очень часто это те преступления, которые совершает лицо, которое является менее общественно опасным, чем лицо, совершившее 3-4 грабежа с использованием, например, холодного оружия", - добавил Малюська. Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948870329.html
https://ria.ru/20240524/mobilizatsiya-1948219093.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, денис малюська, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Денис Малюська, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине более 600 заключенных вступили в ряды ВСУ

Министр юстиции Украины: уже 613 заключенных вступили в ряды ВСУ

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Свыше 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды ВСУ, они будут служить в штурмовых подразделениях, сообщил во вторник министр юстиции страны Денис Малюська.
«
"По состоянию на сейчас это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения, без смешивания с другими военнослужащими… Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ, сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях", - сказал Малюська в эфире телеканала "Рада".
Видео из заваленных телами украинских военных подвалов в Крынках - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В распоряжение РИА Новости попало видео с телами военных ВСУ в Крынках
Вчера, 12:47
Он также выступил за то, чтобы позволили вступать в ряды ВСУ и тем, кто осужден за одно убийство. "С одним убийством (чтобы могли мобилизоваться − ред.) все. Наши заключенные идут воевать не с тем, чтобы ловить бабочек, они идут убивать. И опыт убийства в прошлом не всегда является препятствием, чтобы хорошо воевать... Если мы говорим об убийствах, которые не были совершены с особой жестокостью, или это не убийства двух и более лиц, то очень часто это те преступления, которые совершает лицо, которое является менее общественно опасным, чем лицо, совершившее 3-4 грабежа с использованием, например, холодного оружия", - добавил Малюська.
Ранее Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Улица на Украине - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Во Львовской области начался острый дефицит кадров из-за мобилизации
24 мая, 18:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДенис МалюськаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала