https://ria.ru/20240528/zakharova-1949017931.html

Захарова прокомментировала задержание лидера оппозиции в Кишиневе

Захарова прокомментировала задержание лидера оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 28.05.2024

Захарова прокомментировала задержание лидера оппозиции в Кишиневе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в аэропорту Кишинева лидера оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексея Лунгу. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:54

2024-05-28T22:54

2024-05-28T22:55

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в аэропорту Кишинева лидера оппозиционной молдавской партии "Шанс" Алексея Лунгу. "САНДУны - это парилка в аэропорту Кишинева, которую румынский режим (президента Молдавии Майи - ред.) Санду устроил для граждан оккупированной им Молдавии", - заявила она в комментарии, опубликованном в Telegram-канале "Рен ТВ". Ранее в пресс-службе блока "Победа" сообщили, что лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после прилета из Москвы с форума БРИКС. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.

https://ria.ru/20240528/ekspert-1948844265.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

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в мире, кишинев, молдавия, россия, мария захарова, евгения гуцул, дмитрий константинов, евразийский экономический союз, брикс, возрождение