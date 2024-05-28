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Лихачев назвал единственный риск для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
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14:07 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/zaes-1948893860.html
Лихачев назвал единственный риск для безопасности ЗАЭС
Лихачев назвал единственный риск для безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Лихачев назвал единственный риск для безопасности ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал обстрелы украинских войск единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, он призвал... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:07
2024-05-28T14:07
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал обстрелы украинских войск единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, он призвал МАГАТЭ стать "справедливым каналом" донесения до мирового сообщества информации о реальных угрозах. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник. "Это единственный риск, который мы оцениваем как значимый для безопасности Запорожской АЭС, и нам очень хотелось бы, чтобы МАГАТЭ не только оказывало нам содействие в реализации всех принципов безопасности Рафаэля Гросси, но и было еще одним справедливым каналом доведения информации до мирового сообщества о реальных угрозах Запорожской АЭС", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, реальная угроза для ЗАЭС – это "бездумные и безрассудные действия киевских военных", которые пытаются спровоцировать российскую сторону на ответный огонь и запугать людей. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20231005/zaes-1900686083.html
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в мире, россия, калининград, днепр (город), алексей лихачев, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Калининград, Днепр (город), Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Специальная военная операция на Украине
Лихачев назвал единственный риск для безопасности ЗАЭС

Лихачев назвал обстрелы ВСУ единственным риском для безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал обстрелы украинских войск единственным риском для безопасности Запорожской АЭС, он призвал МАГАТЭ стать "справедливым каналом" донесения до мирового сообщества информации о реальных угрозах.
Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник.
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"Это единственный риск, который мы оцениваем как значимый для безопасности Запорожской АЭС, и нам очень хотелось бы, чтобы МАГАТЭ не только оказывало нам содействие в реализации всех принципов безопасности Рафаэля Гросси, но и было еще одним справедливым каналом доведения информации до мирового сообщества о реальных угрозах Запорожской АЭС", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, реальная угроза для ЗАЭС – это "бездумные и безрассудные действия киевских военных", которые пытаются спровоцировать российскую сторону на ответный огонь и запугать людей.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКалининградДнепр (город)Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиВладимир ПутинЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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