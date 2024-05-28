https://ria.ru/20240528/zaes-1948892930.html
Давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, заявил Лихачев
Давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, заявил Лихачев - РИА Новости, 28.05.2024
Давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, заявил Лихачев
Давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуется, сообщил РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:03
2024-05-28T14:03
2024-05-28T14:03
в мире
россия
энергодар
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
владимир путин
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e9e5ec30275ae244c86fb7d3eca3965.jpg
КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуется, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник. "Давление со стороны ВСУ на Запорожскую станцию, к сожалению, увеличилось. Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе, большинство из них нейтрализуется", - сказал Лихачев журналистам. По его словам, об активизации ВСУ также говорят "прилеты, которые были за последние месяцы на территорию станции", а также территорию города Энергодара. "Там было несколько волн", - сказал Лихачев. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240419/yashina-1940940929.html
https://ria.ru/20240415/ataki-1940270405.html
https://ria.ru/20240518/grossi-1946843189.html
россия
энергодар
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861634938_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46a0e1632aed91c7db30d68771689961.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, энергодар, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, владимир путин, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины
В мире, Россия, Энергодар, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины
Давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось, заявил Лихачев
Гендиректор "Росатома" Лихачев: давление на ЗАЭС со стороны ВСУ увеличилось
КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуется, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник.
"Давление со стороны ВСУ на Запорожскую станцию, к сожалению, увеличилось. Мы можем сказать о заметном увеличении количества беспилотных летательных аппаратов в воздухе, большинство из них нейтрализуется", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, об активизации ВСУ также говорят "прилеты, которые были за последние месяцы на территорию станции", а также территорию города Энергодара.
"Там было несколько волн", - сказал Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.