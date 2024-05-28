https://ria.ru/20240528/zaderzhanie-1949004029.html

В Кишиневе задержали лидера оппозиционной партии "Шанс"

В Кишиневе задержали лидера оппозиционной партии "Шанс" - РИА Новости, 28.05.2024

В Кишиневе задержали лидера оппозиционной партии "Шанс"

Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после прибытия из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T21:19

2024-05-28T21:19

2024-05-28T23:06

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КИШИНЕВ, 28 мая — РИА Новости. Лидера оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексея Лунгу задержали в аэропорту Кишинева после прибытия из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе блока "Победа"."Алексея Лунгу задержали в аэропорту после прилета из Москвы с мероприятия БРИКС", — рассказали в политсиле.Работавшая с ним на форуме депутат парламента Ирина Лозован заявила агентству, что у коллеги забрали в аэропорту молдавской столицы паспорт."Мы вместе с Алексеем прилетели. Я прошла паспортный контроль, потому что я депутат и у меня есть иммунитет. Его задержали по невыясненным обстоятельствам. Забрали паспорт на паспортном контроле", — уточнила собеседница РИА Новости.Позже сам Лунгу сообщил, что спустя три часа его отпустили. Он обвинил сотрудников пограничной полиции в аэропорту в превышении служебных полномочий в связи удержанием его в зоне контроля после прилета из Москвы.Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, начались в аэропорту Кишинева весной. В конце апреля и начале мая там задержали пассажиров, участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников. Они поддерживают вступление республики в ЕАЭС и создали политический блок "Победа — Виктория". Среди прибывших были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель парламента автономии Дмитрий Константинов — их ожидали в аэропорту сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное задержание.Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ утверждает, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа — Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъяли более миллиона долларов.Как подчеркивал оппозиционный молдавский политик Илан Шор, задержания в аэропорту Кишинева — это полный беспредел. Политик обвинил президента Майю Санду в попытке оказать давление на тех, у кого иная точка зрения.После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в международном аэропорту Кишинева. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим.

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https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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