Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат - РИА Новости, 28.05.2024
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат
Полиция в Финляндии начала расследование после того, как могила советских солдат в Хельсинки была дважды осквернена неизвестными вандалами в мае, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:03
2024-05-28T14:03
в мире
хельсинки
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944994166_0:141:777:578_1920x0_80_0_0_3f30d94904778895420cfb165504c61e.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Финляндии начала расследование после того, как могила советских солдат в Хельсинки была дважды осквернена неизвестными вандалами в мае, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на региональные власти. "Могила советских военнопленных на кладбище Кивико в Хельсинки в этом месяце дважды стала объектом вандализма… Полиция начала предварительное расследование по поводу произошедшего. Дело расследуется как причинение ущерба и нарушение общественного порядка", - пишет Yle. Отмечается, что на кладбище Кивикко в Хельсинки похоронены 34 советских солдата, большинство из которых были военнопленными. Директор агентства регионального управления Восточной Финляндии Ану Лильестрём подчеркнула, что вандализм в отношении могил недопустим ни при каких обстоятельствах.
https://ria.ru/20240202/pamyatnik-1925097775.html
https://ria.ru/20230629/oskvernenie-1881310194.html
хельсинки
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944994166_0:130:777:713_1920x0_80_0_0_4820424b81c07cc70d3371c9a3113b7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат

Yle: в Финляндии начали проверку после осквернения могилы советских солдат в мае

© СоцсетиПамятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко. Кадр видео
Памятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко. Кадр видео
© Соцсети
Памятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Финляндии начала расследование после того, как могила советских солдат в Хельсинки была дважды осквернена неизвестными вандалами в мае, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на региональные власти.
"Могила советских военнопленных на кладбище Кивико в Хельсинки в этом месяце дважды стала объектом вандализма… Полиция начала предварительное расследование по поводу произошедшего. Дело расследуется как причинение ущерба и нарушение общественного порядка", - пишет Yle.
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
Житель Еревана, осквернивший памятник блокадникам, дал подписку о невыезде
2 февраля, 18:05
Отмечается, что на кладбище Кивикко в Хельсинки похоронены 34 советских солдата, большинство из которых были военнопленными.
Директор агентства регионального управления Восточной Финляндии Ану Лильестрём подчеркнула, что вандализм в отношении могил недопустим ни при каких обстоятельствах.
Оскверненные памятники в парке Вечной Славы в Киеве. Кадр видео
В Киеве осквернили бюсты Героев СССР
29 июня 2023, 20:02
 
В миреХельсинкиФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала