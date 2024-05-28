https://ria.ru/20240528/yle-1948892782.html
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат - РИА Новости, 28.05.2024
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат
Полиция в Финляндии начала расследование после того, как могила советских солдат в Хельсинки была дважды осквернена неизвестными вандалами в мае, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:03
2024-05-28T14:03
2024-05-28T14:03
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Финляндии начала расследование после того, как могила советских солдат в Хельсинки была дважды осквернена неизвестными вандалами в мае, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на региональные власти. "Могила советских военнопленных на кладбище Кивико в Хельсинки в этом месяце дважды стала объектом вандализма… Полиция начала предварительное расследование по поводу произошедшего. Дело расследуется как причинение ущерба и нарушение общественного порядка", - пишет Yle. Отмечается, что на кладбище Кивикко в Хельсинки похоронены 34 советских солдата, большинство из которых были военнопленными. Директор агентства регионального управления Восточной Финляндии Ану Лильестрём подчеркнула, что вандализм в отношении могил недопустим ни при каких обстоятельствах.
https://ria.ru/20240202/pamyatnik-1925097775.html
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в мире, хельсинки, финляндия
В мире, Хельсинки, Финляндия
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат
Yle: в Финляндии начали проверку после осквернения могилы советских солдат в мае
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Финляндии начала расследование после того, как могила советских солдат в Хельсинки была дважды осквернена неизвестными вандалами в мае, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на региональные власти.
"Могила советских военнопленных на кладбище Кивико в Хельсинки в этом месяце дважды стала объектом вандализма… Полиция начала предварительное расследование по поводу произошедшего. Дело расследуется как причинение ущерба и нарушение общественного порядка", - пишет Yle.
Отмечается, что на кладбище Кивикко в Хельсинки похоронены 34 советских солдата, большинство из которых были военнопленными.
Директор агентства регионального управления Восточной Финляндии Ану Лильестрём подчеркнула, что вандализм в отношении могил недопустим ни при каких обстоятельствах.