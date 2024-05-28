https://ria.ru/20240528/yaponiya-1948990494.html

Япония пока не приняла решение об участии в конференции по Украине

Япония пока не приняла решение об участии в конференции по Украине - РИА Новости, 28.05.2024

Япония пока не приняла решение об участии в конференции по Украине

Токио пока не принял решения об участии в конференции по Украине в Швейцарии, сообщил во вторник посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:43

2024-05-28T19:43

2024-05-28T19:43

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Токио пока не принял решения об участии в конференции по Украине в Швейцарии, сообщил во вторник посол Японии в Киеве Кунинори Мацуда. "Да, мы получили приглашение (на саммит - ред.), и знаете, Токио сейчас находится в процессе принятия решения", - сказал он в эфире телеканала "Рада", отметив, что ответа пока нет, так как у Японии "есть некоторые внутренние процедуры". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240528/zelenskiy-1948897479.html

https://ria.ru/20240528/konferentsiya-1948874262.html

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