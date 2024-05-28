https://ria.ru/20240528/yandeks-1948810636.html
В "Яндексе" рассказали о планах внедрить свою нейросеть во все сервисы
В "Яндексе" рассказали о планах внедрить свою нейросеть во все сервисы - РИА Новости, 28.05.2024
В "Яндексе" рассказали о планах внедрить свою нейросеть во все сервисы
"Яндекс" планирует внедрять свою нейросеть во все сервисы, где есть текст - уже сейчас YandexGPT есть в "Яндекс Маркете", "Авто.ру", "Картах" и "Практикуме",... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T06:18
2024-05-28T06:18
2024-05-28T06:18
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Яндекс" планирует внедрять свою нейросеть во все сервисы, где есть текст - уже сейчас YandexGPT есть в "Яндекс Маркете", "Авто.ру", "Картах" и "Практикуме", рассказал РИА Новости директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов. "Самый простой (и наверняка правильный) ответ – нейросеть YandexGPT будет использоваться везде. Уже сейчас она используется в "Маркете", в "Авто.ру", в "Картах", в "Практикуме" и других сервисах. Там, где есть хоть какой текст – там рано или поздно найдется полезное применение больших языковых моделей", - сказал Крайнов. Компания постоянно совершенствует нейросеть, и ее обучение происходит в два этапа, рассказал эксперт. Сначала языковая модель получает знания через большой датасет, а потом ее "дообучают" на "датасете идеальных примеров". "На этих примерах модель "понимает", что от нее требуется, когда пользователь отправляет текстовый запрос. Для второго этапа тексты должны быть идеальны: полезны, информативны, этичны, понятны", - добавил Крайнов. Для того, чтобы обучить универсальную нейросеть, специалистам нужны разнообразные данные, в том числе энциклопедии, различные тесты и экзамены, инструкции, форумы - то есть все, где есть полезный информационный сигнал. А обучать нейросеть различным языкам, в том числе редким и локальным, необходимо для задач перевода, поиска информации и ответов на другом языке. "Пока мы отдаем предпочтение тем языкам, на которых говорит большинство наших пользователей. Например, уже идет активная работа над обучением нейросети YandexGPT на казахском языке", - отметил Крайнов.
https://ria.ru/20240521/dokumenty-1947318092.html
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общество, технологии, яндекс, яндекс.маркет
Общество, Технологии, Яндекс, Яндекс.Маркет
В "Яндексе" рассказали о планах внедрить свою нейросеть во все сервисы
"Яндекс" планирует внедрять andexGPT во все сервисы, где есть текст
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Яндекс" планирует внедрять свою нейросеть во все сервисы, где есть текст - уже сейчас YandexGPT есть в "Яндекс Маркете", "Авто.ру", "Картах" и "Практикуме", рассказал РИА Новости директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов.
"Самый простой (и наверняка правильный) ответ – нейросеть YandexGPT будет использоваться везде. Уже сейчас она используется в "Маркете", в "Авто.ру", в "Картах", в "Практикуме" и других сервисах. Там, где есть хоть какой текст – там рано или поздно найдется полезное применение больших языковых моделей", - сказал Крайнов.
Компания постоянно совершенствует нейросеть, и ее обучение происходит в два этапа, рассказал эксперт. Сначала языковая модель получает знания через большой датасет, а потом ее "дообучают" на "датасете идеальных примеров". "На этих примерах модель "понимает", что от нее требуется, когда пользователь отправляет текстовый запрос. Для второго этапа тексты должны быть идеальны: полезны, информативны, этичны, понятны", - добавил Крайнов.
Для того, чтобы обучить универсальную нейросеть, специалистам нужны разнообразные данные, в том числе энциклопедии, различные тесты и экзамены, инструкции, форумы - то есть все, где есть полезный информационный сигнал.
А обучать нейросеть различным языкам, в том числе редким и локальным, необходимо для задач перевода, поиска информации и ответов на другом языке. "Пока мы отдаем предпочтение тем языкам, на которых говорит большинство наших пользователей. Например, уже идет активная работа над обучением нейросети YandexGPT на казахском языке", - отметил Крайнов.