https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html

Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой

Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой - РИА Новости, 28.05.2024

Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой

Украинский военнослужащий в Сумской области застрелил троих сослуживцев и покончил собой, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:23

2024-05-28T15:23

2024-05-28T15:23

в мире

сумская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий в Сумской области застрелил троих сослуживцев и покончил собой, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Происшествие случилось вчера вечером. Солдат из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте, а после этого совершил попытку самоубийства… От полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, правоохранители выясняют причины случившегося, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920973018.html

сумская область

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в мире, сумская область