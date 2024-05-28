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Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/vsu-1948921946.html
Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой
Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой - РИА Новости, 28.05.2024
Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой
Украинский военнослужащий в Сумской области застрелил троих сослуживцев и покончил собой, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:23
2024-05-28T15:23
в мире
сумская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий в Сумской области застрелил троих сослуживцев и покончил собой, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Происшествие случилось вчера вечером. Солдат из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте, а после этого совершил попытку самоубийства… От полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, правоохранители выясняют причины случившегося, возбуждено уголовное дело.
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сумская область
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в мире, сумская область
В мире, Сумская область, Специальная военная операция на Украине
Украинский военный застрелил троих сослуживцев и покончил с собой

"Страна": солдат ВСУ из автомата застрелил троих сослуживцев и покончил с собой

© Пресс-служба МЧС Украины | Перейти в медиабанкУкраинская скорая помощь
Украинская скорая помощь
© Пресс-служба МЧС Украины
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Украинская скорая помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украинский военнослужащий в Сумской области застрелил троих сослуживцев и покончил собой, сообщило во вторник украинское издание "Страна" в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Происшествие случилось вчера вечером. Солдат из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте, а после этого совершил попытку самоубийства… От полученных травм мужчина скончался в больнице", - говорится в сообщении "Страны".
По информации издания, правоохранители выясняют причины случившегося, возбуждено уголовное дело.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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