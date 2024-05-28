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Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной - РИА Новости, 28.05.2024
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18:16 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html
Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной
Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной - РИА Новости, 28.05.2024
Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по Запорожской АЭС "своевременной". РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:16
2024-05-28T18:16
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рафаэль гросси
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по Запорожской АЭС "своевременной". "Провел сегодня своевременную встречу с генеральным директором "Росатома" Лихачевым и другими высокопоставленными российскими чиновниками в Калининграде, в России, в рамках продолжающихся консультаций по вопросам ядерной безопасности и защиты ЗАЭС", - написал Гросси в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Как сообщалось ранее, во вторник в Калининграде состоялись переговоры главы Лихачева и Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html
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в мире, россия, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ
В мире, Россия, Калининград, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, МАГАТЭ
Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной

Гросси назвал встречу с Лихачевым по ЗАЭС своевременной

© Фото : Росатом/TelegramДиректор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Директор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Росатом/Telegram
Директор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по Запорожской АЭС "своевременной".
«
"Провел сегодня своевременную встречу с генеральным директором "Росатома" Лихачевым и другими высокопоставленными российскими чиновниками в Калининграде, в России, в рамках продолжающихся консультаций по вопросам ядерной безопасности и защиты ЗАЭС", - написал Гросси в своем официальном аккаунте в соцсети Х.
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Как сообщалось ранее, во вторник в Калининграде состоялись переговоры главы Лихачева и Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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В миреРоссияКалининградДнепр (город)Рафаэль ГроссиАлексей ЛихачевВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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