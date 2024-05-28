https://ria.ru/20240528/vstrecha-1948970545.html

Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной

Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной - РИА Новости, 28.05.2024

Гросси назвал встречу по ЗАЭС своевременной

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по Запорожской АЭС "своевременной". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:16

2024-05-28T18:16

2024-05-28T18:16

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алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал встречу с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым по Запорожской АЭС "своевременной". "Провел сегодня своевременную встречу с генеральным директором "Росатома" Лихачевым и другими высокопоставленными российскими чиновниками в Калининграде, в России, в рамках продолжающихся консультаций по вопросам ядерной безопасности и защиты ЗАЭС", - написал Гросси в своем официальном аккаунте в соцсети Х. Как сообщалось ранее, во вторник в Калининграде состоялись переговоры главы Лихачева и Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html

https://ria.ru/20240528/zaes-1948893860.html

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в мире, россия, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, магатэ