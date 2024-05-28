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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 165 солдат, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:07
2024-05-28T13:07
2024-05-28T13:18
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 165 солдат, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240528/vagenknekht-1948858266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 165 бойцов