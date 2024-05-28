https://ria.ru/20240528/vostok-1948877720.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.05.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 165 солдат, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:07

2024-05-28T13:07

2024-05-28T13:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 165 солдат, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240528/vagenknekht-1948858266.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность