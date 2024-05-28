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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.05.2024
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13:07 28.05.2024 (обновлено: 13:18 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vostok-1948877720.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 165 солдат, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:07
2024-05-28T13:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 165 солдат, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 165 бойцов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне спецоперации
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Потери украинских войск в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки составили до 165 солдат, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой народной республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США, две 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также155 мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
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