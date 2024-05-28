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В Москве водитель сбил подростка на электросамокате
В Москве водитель сбил подростка на электросамокате - РИА Новости, 28.05.2024
В Москве водитель сбил подростка на электросамокате
Водитель сбил подростка на электросамокате на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:38
2024-05-28T18:38
2024-05-28T18:38
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Водитель сбил подростка на электросамокате на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На пересечении улицы Каховка и улицы Керченская 23-летняя водитель автомобиля Kia сбила несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. Уточняется, что 17-летний потерпевший доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Москвы также опубликовала видео ДТП, на котором видно, что несовершеннолетний пересекал проезжую часть на электросамокате. Отмечается, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.
https://ria.ru/20240527/moskva-1948730870.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
В Москве водитель сбил подростка на электросамокате
На юго-западе Москвы водитель сбил 17-летнего подростка на электросамокате