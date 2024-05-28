https://ria.ru/20240528/voditel-1948977669.html

В Москве водитель сбил подростка на электросамокате

В Москве водитель сбил подростка на электросамокате - РИА Новости, 28.05.2024

В Москве водитель сбил подростка на электросамокате

Водитель сбил подростка на электросамокате на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:38

2024-05-28T18:38

2024-05-28T18:38

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Водитель сбил подростка на электросамокате на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "На пересечении улицы Каховка и улицы Керченская 23-летняя водитель автомобиля Kia сбила несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. Уточняется, что 17-летний потерпевший доставлен в медицинское учреждение. Прокуратура Москвы также опубликовала видео ДТП, на котором видно, что несовершеннолетний пересекал проезжую часть на электросамокате. Отмечается, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии.

https://ria.ru/20240527/moskva-1948730870.html

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происшествия, авто, москва