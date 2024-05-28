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Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
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14:39 28.05.2024 (обновлено: 14:45 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html
Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков
Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков - РИА Новости, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обсуждались самые серьезные вопросы. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:39
2024-05-28T14:45
политика
узбекистан
дмитрий песков
владимир путин
павел зарубин
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обсуждались самые серьезные вопросы. "Все имеет прикладное значение, обсуждаются самые серьезные вопросы", - отметил Песков, говоря о продолжительности визита Путина в Узбекистан. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20240524/putin-1948216985.html
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политика, узбекистан, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин
Политика, Узбекистан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
В мире
Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков

Песков: во время визита Путина в Узбекистан обсуждались самые серьезные вопросы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции "Куксарой"
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обсуждались самые серьезные вопросы.
"Все имеет прикладное значение, обсуждаются самые серьезные вопросы", - отметил Песков, говоря о продолжительности визита Путина в Узбекистан. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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В миреПолитикаУзбекистанДмитрий ПесковВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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