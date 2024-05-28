https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html

Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков

Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков - РИА Новости, 28.05.2024

Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обсуждались самые серьезные вопросы. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:39

2024-05-28T14:39

2024-05-28T14:45

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе государственного визита Владимира Путина в Узбекистан обсуждались самые серьезные вопросы. "Все имеет прикладное значение, обсуждаются самые серьезные вопросы", - отметил Песков, говоря о продолжительности визита Путина в Узбекистан. Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20240524/putin-1948216985.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, узбекистан, дмитрий песков, владимир путин, павел зарубин