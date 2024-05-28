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"Это абсурд": в Германии резко высказались об Украине
"Это абсурд": в Германии резко высказались об Украине - РИА Новости, 28.05.2024
"Это абсурд": в Германии резко высказались об Украине
Победа Украины на поле боя невозможна, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:19
2024-05-28T12:19
2024-05-28T12:19
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Победа Украины на поле боя невозможна, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале."Когда нам сегодня рассказывают, что мы должны всеми способами наделить Украину возможностью победить в этом конфликте, <…> это абсурд. Она не победит", — отметила политик.По мнению Вагенкнехт, единственный вариант, при котором у Украины есть шанс на победу, — это прямое вмешательство НАТО. Тогда, добавила она, начнется мировая война и открытая конфронтация с Россией на глобальном уровне. При этом западные политики продолжают настаивать на военном решении конфликта, возмутилась она.В феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, НАТО
"Это абсурд": в Германии резко высказались об Украине
Вагенкнехт назвала абсурдом идею Запада о военной победе Украины