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Украинский пленный рассказал о "большой дыре" в системе обороны Харькова - РИА Новости, 28.05.2024
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06:47 28.05.2024 (обновлено: 09:19 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ukrainskiy-1948811757.html
Украинский пленный рассказал о "большой дыре" в системе обороны Харькова
Украинский пленный рассказал о "большой дыре" в системе обороны Харькова - РИА Новости, 28.05.2024
Украинский пленный рассказал о "большой дыре" в системе обороны Харькова
Вдоль границы с Россией со стороны Харьковской области не было минных заграждений, о которых военным ВСУ рассказывали командиры, заявил РИА Новости украинский... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T06:47
2024-05-28T09:19
в мире
харьковская область
россия
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вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 28 мая — РИА Новости. Вдоль границы с Россией со стороны Харьковской области не было минных заграждений, о которых военным ВСУ рассказывали командиры, заявил РИА Новости украинский пограничник Алекcандр Ильницкий, попавший в плен на Харьковском направлении.&quot;В тех местах (система обороны Харькова. — Прим. ред.), &lt;...&gt; можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьезного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано&quot;, — сказал пленный пограничник.По его словам, все передвижение было только по определенному маршруту и в одном секторе, так как украинские военные были уверены, что вокруг все заминировано. "В Красном (Харьковская область. — Прим. ред.) когда мы были, мы приехали и нам сказали, что лес, поля заминированы. &lt;...&gt; По итогу русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано, а то, что нам говорили, что мины стоят, это просто чтобы мы нигде не лазили, не смотрели", — добавил он. Бывший пограничник отметил, что российские военные зашли со стороны, где их не ожидали. Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В воскресенье Минобороны России сообщило о взятии российскими войсками населенного пункта Ивановка.Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947082997.html
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945479775.html
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в мире, харьковская область, россия, харьков, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал о "большой дыре" в системе обороны Харькова

Украинский пленный: обещанных минных заграждений на границе с Россией не было

© РИА НовостиУкраинский пограничник Алекcандр Ильницкий, попавший в плен на Харьковском направлении
Украинский пограничник Алекcандр Ильницкий, попавший в плен на Харьковском направлении
© РИА Новости
Украинский пограничник Алекcандр Ильницкий, попавший в плен на Харьковском направлении
Читать ria.ru в
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 28 мая — РИА Новости. Вдоль границы с Россией со стороны Харьковской области не было минных заграждений, о которых военным ВСУ рассказывали командиры, заявил РИА Новости украинский пограничник Алекcандр Ильницкий, попавший в плен на Харьковском направлении.
«

"В тех местах (система обороны Харькова. — Прим. ред.), <...> можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьезного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано", — сказал пленный пограничник.

По его словам, все передвижение было только по определенному маршруту и в одном секторе, так как украинские военные были уверены, что вокруг все заминировано.
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"В Красном (Харьковская область. — Прим. ред.) когда мы были, мы приехали и нам сказали, что лес, поля заминированы. <...> По итогу русские солдаты зашли и оказалось, что там ничего не заминировано, а то, что нам говорили, что мины стоят, это просто чтобы мы нигде не лазили, не смотрели", — добавил он.
Бывший пограничник отметил, что российские военные зашли со стороны, где их не ожидали.
Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. В воскресенье Минобороны России сообщило о взятии российскими войсками населенного пункта Ивановка.
Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России контролируют около 40 процентов Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. По словам Ганчева, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
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