https://ria.ru/20240528/ukraina-1948946829.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:43

2024-05-28T16:43

2024-05-28T16:43

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Черкасской области звучит более 6 часов. В Кировоградской области сигнал тревоги объявили в 15.17 мск. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 16.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231007/trevoga-1901148427.html

николаевская область

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черкасская область

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Дарья Буймова

в мире, николаевская область, украина, черкасская область, вооруженные силы рф