https://ria.ru/20240528/ukraina-1948946829.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:43
2024-05-28T16:43
2024-05-28T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
черкасская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, сигнал тревоги в Черкасской области звучит более 6 часов. В Кировоградской области сигнал тревоги объявили в 15.17 мск. В остальных указанных регионах тревогу объявили в 16.17 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231007/trevoga-1901148427.html
николаевская область
украина
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, черкасская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Черкасская область, Вооруженные силы РФ
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях