https://ria.ru/20240528/ukraina-1948920852.html

Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт

Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 28.05.2024

Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:22

2024-05-28T15:22

2024-05-28T15:22

политика

узбекистан

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом, добавив, что эта тема стоит высоко в повестке дня двух президентов. "Разумеется. Каждый раз президент Путин подробно информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции и об общей обстановке в украинском конфликте. Это каждый раз происходит. Конечно, эта тема фигурирует высоко и в повестке дня сегодняшних переговоров", - отметил Песков в комментарии "Первому каналу", отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Узбекистана тему Украины.

https://ria.ru/20240528/vizit-1948899470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, узбекистан, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев