https://ria.ru/20240528/ukraina-1948920852.html
Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт
Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт - РИА Новости, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:22
2024-05-28T15:22
2024-05-28T15:22
политика
узбекистан
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом, добавив, что эта тема стоит высоко в повестке дня двух президентов. "Разумеется. Каждый раз президент Путин подробно информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции и об общей обстановке в украинском конфликте. Это каждый раз происходит. Конечно, эта тема фигурирует высоко и в повестке дня сегодняшних переговоров", - отметил Песков в комментарии "Первому каналу", отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Узбекистана тему Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, узбекистан, россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев
Политика, Узбекистан, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин и Мирзиеев обсудили украинский конфликт
Песков: Путин и Мирзиеев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом, добавив, что эта тема стоит высоко в повестке дня двух президентов.
"Разумеется. Каждый раз президент Путин подробно информирует своих собеседников о ходе специальной военной операции и об общей обстановке в украинском конфликте. Это каждый раз происходит. Конечно, эта тема фигурирует высоко и в повестке дня сегодняшних переговоров", - отметил Песков в комментарии "Первому каналу", отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Узбекистана тему Украины.